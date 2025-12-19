Il presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale, Bruno Pisano, ha presieduto ieri, per la prima volta, l’organismo di partenariato della Risorsa Mare e il comitato di gestione dell’Ente, con i nuovi membri designati con decreto pochi giorni fa.

Il presidente, coadiuvato dal segretario generale, Federica Montaresi, e dai dirigenti dell’Ente, ha illustrato sia all’organo collegiale responsabile dell’indirizzo strategico e della gestione del demanio marittimo, sia all’organismo istituzionale designato a sviluppare il confronto necessario con le rappresentanze dei soggetti direttamente coinvolti nelle attività portuali, i principali dossier cui sta lavorando l’Adsp e i progetti di sviluppo futuri dei porti della Spezia e Marina di Carrara.

Il presidente ha altresì aggiornato i membri dei due organismi in merito alle più importanti procedure avanzate dall’Ente nei mesi precedenti il loro insediamento.