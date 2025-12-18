Leonardo rende noto il calendario annuale degli eventi societari per l’esercizio 2026, come riportato di seguito:
Martedì 24 febbraio – Consiglio di Amministrazione: Risultati preliminari 2025
Mercoledì 11 marzo – Consiglio di Amministrazione: Approvazione Progetto di Bilancio 2025 e aggiornamento Piano Industriale
Martedì 5 maggio – Consiglio di Amministrazione: Risultati al 31 marzo 2026
Da lunedì 4 a venerdì 15 maggio – Assemblea degli Azionisti1-2
Giovedì 30 luglio – Consiglio di Amministrazione: Relazione Finanziaria Semestrale 2026
Giovedì 5 novembre – Consiglio di Amministrazione: Risultati al 30 settembre 2026
Lascia un commento