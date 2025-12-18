Con provvedimento dirigenziale n. 869/2025 del Comune di Alassio, è stata disposta l’aggiudicazione definitiva dei lavori di riqualificazione e completamento delle aree esterne degli edifici dell’ex Mattatoio di Alassio, in Regione Fenarina, alla società Arimondo Costruzioni srl di Albenga.

Per l’appalto in oggetto, la società ha offerto un ribasso percentuale pari all’8,1% sull’importo a base di gara di 684.044,64 euro, corrispondente a un importo complessivo di aggiudicazione pari a 628.637,02 euro, oltre a oneri di sicurezza per 25.908,40 euro, e quindi per un totale di 654.545,42 euro. La sottoscrizione del contratto, nella forma pubblica amministrativa, è fissata per prossimo 12 gennaio. L’intervento avrà una durata contrattuale di 365 giorni e sarà diretto dall’Ufficio Tecnico Comunale.

L’opera destinata all’ex Mattatoio, la cui struttura è stata progettata nel 1905, entrata in funzione nel 1913 e dismessa nel 1986, consiste nell’ultimazione dei due edifici storici in ristrutturazione e nella riqualificazione e valorizzazione delle aree esterne, che saranno strutturate come parco pubblico con giardini e sistemazioni paesaggistiche, aree fitness all’aria aperta e attrezzature e giochi per i più piccoli, con pavimentazioni antitrauma e spazi progettati secondo un disegno organico e coerente con l’impianto originario.

Il progetto prevede inoltre la realizzazione di camminamenti protetti, panche per il relax, un dehor a servizio del futuro bar che troverà collocazione in uno degli edifici, nonché la sistemazione del fronte verso monte con interventi paesaggistici finalizzati a contenere la pendenza naturale del terreno e a garantire uno sfondo armonico all’intero complesso. I due edifici storici saranno infine collegati da un nuovo corpo di fabbrica con porzioni vetrate su telaio metallico, in grado di assicurare una piena continuità funzionale e formale.

«La riqualificazione dell’ex Mattatoio – dichiara il sindaco di Alassio, Marco Melgrati – consentirà presto di offrire alla nostra città ampi spazi completamente rinnovati e pienamente fruibili, testimoniando l’attenzione costante della nostra amministrazione nel rendere Alassio sempre più bella, funzionale e capace di rispondere alle esigenze della collettività, con una sensibilità particolare rivolta alle nuove generazioni. Con l’aggiudicazione dei lavori entriamo dunque nella fase operativa di questo importante intervento, che presto arricchirà il quartiere Fenarina di nuove aree attrezzate per il gioco, la socialità e il benessere, pensate per famiglie, residenti e visitatori. Si tratta di un progetto che rappresenta un nuovo e grande traguardo della nostra amministrazione comunale, realizzato interamente con fondi di bilancio: ringrazio per questo l’assessore al Bilancio Patrizia Mordente, che con il suo ottimo operato ha permesso di reperire le risorse necessarie per finanziare il progetto»