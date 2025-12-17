Dopo ben tre concerti natalizi eseguiti dai giovani e talentuosi ensemble del Conservatorio il 12, 13 e 14 dicembre, il Conservatorio Niccolò Paganini di Genova dà il via al nuovo anno accademico 2025/2026 con una cerimonia inaugurale, venerdì 19 dicembre 2025 alle ore 21.00 nel salone di Villa Sauli Bombrini, sede del Conservatorio, in via Albaro 38, alla presenza del presidente M° Fabrizio Callai e del direttore, M° Luigi Giachino.

Sul palco si alterneranno l’Ensemble Vox Antiqua diretto dal prof. Marco Bettuzzi, l’Orchestra d’Archi Giovanile condotta dal prof. Riccardo Sasso e l’Ensemble Voci in Scena coordinato dal prof. Stefano Fantini, con un repertorio strumentale e vocale di rara raffinatezza.

Il direttore Giachino annuncerà le linee programmatiche del nuovo anno accademico, illustrando le novità salienti: dai progetti del Dipartimento di Musica Elettronica, Nuove Tecnologie e Nuovi Linguaggi alla realizzazione di nuovi bienni formativi. A seguire, presenterà i diplomati dell’anno accademico 2024/2025 e darà inizio ufficiale con il tradizionale suono del Gong, alla presenza delle principali autorità cittadine.

Le novità del Conservatorio Niccolò Paganini

Novità tecnologica dal Dipartimento di Musica Elettronica, Nuove Tecnologie e Nuovi Linguaggi

A cura del Dipartimento con referente il prof. Martino Sarolli, sarà disponibile una versione ampliata della camera bmbisonica, struttura all’avanguardia per emissioni sonore sferiche e audio immersivo. La nuova configurazione potrà ospitare oltre 50 persone, aprendo nuove frontiere per l’ascolto e la sperimentazione sonora. La presentazione ufficiale è prevista, presumibilmente, in occasione del Festival della Scienza 2026, evento al quale il Conservatorio partecipa da diversi anni.

Nuovi bienni formativi in avvio

Saranno avviati due innovativi bienni, con partenza nell’Anno Accademico 2026/2027:

Teorie e Tecniche in Musicoterapia , in collaborazione con l’Università di Genova, per un approccio interdisciplinare al benessere attraverso la musica.

, in collaborazione con l’Università di Genova, per un approccio interdisciplinare al benessere attraverso la musica. Cantautorato, che celebrerà le straordinarie tradizioni genovesi del genere, con la docenza di grandi protagonisti del cantautorato ligure.

Gli eventi del programma primaverile

Nel periodo primaverile, il Conservatorio proporrà: