Dopo ben tre concerti natalizi eseguiti dai giovani e talentuosi ensemble del Conservatorio il 12, 13 e 14 dicembre, il Conservatorio Niccolò Paganini di Genova dà il via al nuovo anno accademico 2025/2026 con una cerimonia inaugurale, venerdì 19 dicembre 2025 alle ore 21.00 nel salone di Villa Sauli Bombrini, sede del Conservatorio, in via Albaro 38, alla presenza del presidente M° Fabrizio Callai e del direttore, M° Luigi Giachino.
Sul palco si alterneranno l’Ensemble Vox Antiqua diretto dal prof. Marco Bettuzzi, l’Orchestra d’Archi Giovanile condotta dal prof. Riccardo Sasso e l’Ensemble Voci in Scena coordinato dal prof. Stefano Fantini, con un repertorio strumentale e vocale di rara raffinatezza.
Il direttore Giachino annuncerà le linee programmatiche del nuovo anno accademico, illustrando le novità salienti: dai progetti del Dipartimento di Musica Elettronica, Nuove Tecnologie e Nuovi Linguaggi alla realizzazione di nuovi bienni formativi. A seguire, presenterà i diplomati dell’anno accademico 2024/2025 e darà inizio ufficiale con il tradizionale suono del Gong, alla presenza delle principali autorità cittadine.
Le novità del Conservatorio Niccolò Paganini
Novità tecnologica dal Dipartimento di Musica Elettronica, Nuove Tecnologie e Nuovi Linguaggi
A cura del Dipartimento con referente il prof. Martino Sarolli, sarà disponibile una versione ampliata della camera bmbisonica, struttura all’avanguardia per emissioni sonore sferiche e audio immersivo. La nuova configurazione potrà ospitare oltre 50 persone, aprendo nuove frontiere per l’ascolto e la sperimentazione sonora. La presentazione ufficiale è prevista, presumibilmente, in occasione del Festival della Scienza 2026, evento al quale il Conservatorio partecipa da diversi anni.
Nuovi bienni formativi in avvio
Saranno avviati due innovativi bienni, con partenza nell’Anno Accademico 2026/2027:
- Teorie e Tecniche in Musicoterapia, in collaborazione con l’Università di Genova, per un approccio interdisciplinare al benessere attraverso la musica.
- Cantautorato, che celebrerà le straordinarie tradizioni genovesi del genere, con la docenza di grandi protagonisti del cantautorato ligure.
Gli eventi del programma primaverile
Nel periodo primaverile, il Conservatorio proporrà:
- La tradizionale stagione di concerti di studenti e docenti nella sede di Villa Sauli Bombrini ad Albaro.
- Le masterclass con docenti esterni di rilievo, tra cui Davide Livermore.
- Il 29 maggio 2026, il consueto concerto di fine anno dell’orchestra sinfonica, diretta dal prof. Aurelio Canonici, al Teatro Carlo Felice.
- Il 21 giugno 2026, in occasione della Festa europea della Musica, la Notte bianca del Paganini: una maratona musicale aperta al pubblico, che animerà Genova dal pomeriggio fino a notte inoltrata, celebrando la vitalità della musica genovese.
