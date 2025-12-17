Chiusura positiva per la Borsa di Milano che ha terminato a +0,25% a 44.099 punti in una giornata in cui tanti listini secondari hanno terminato in negativo, tra cui il Ftse Italia Growth (-0,29%). Nel Ftse Mib hanno brillato i bancari con Popolare di Sondrio a +2,91%, Bper a +2,66% e Banco Bpm a +2,23%. Bene anche Generali (+2,23%). In calo Buzzi (-3,57%), Moncler (-2,28%) e Interpump Group (-2,22%).

In un panorama europeo contrastato, alla vigilia del Consiglio direttivo della Bce, da cui è attesa una conferma sui tassi di interesse per l’area euro, Milano tiene rispetto ad alcuni listini europei: Francoforte perde lo 0,48%, Parigi lo 0,25%, mentre Londra guadagna lo 0,92%.

L’attenzione degli investitori è rivolta, dunque, alle banche centrali. Sempre, domani, si pronuncerà anche la Banca di Inghilterra mentre venerdì sarà il turno della Banca del Giappone.

Quotazioni del petrolio in ascesa con il Wti a 56,12 dollari al barile (+1,54%) e il Brent a 59,71 dollari al barile (+1,34%).

Lieve aumento dell’oro, che sale a 4.326,7 dollari l’oncia

Cambio euro dollaro sostanzialmente stabile a 1,175285 (+0,04%), mentre sale l’euro-yen aumenta a 182,7585 (+0,55%).

Lo spread tra Btp decennale italiano e corrispondente Bund tedesco segna un lieve aumento a 67 punti base (+0,44%). Il rendimento è a +3,53%.