La Borsa di Milano apre in rialzo. Il Ftse Mib sale dello 0,53% a quota 44.224 punti. Nei primi scambi in luce Stm (+1,86%), Generali (+1,68%), Unipol (+1,16%). Sul versante opposto cedono Moncler (-0,55%) e Lottomatica (-0,38%).
Borse europee positive: Francoforte guadagna lo 0,34% con il Dax a 24.159 punti. Parigi sale dello 0,12% con il Cac 40 a 8.116 punti. Anche Londra è in rialzo. Il Ftse 100 registra un +0,77% a 9.759 punti.
Borse di Asia e Pacifico in crescita trainate in particolare dalle Piazze cinesi con il rinnovato entusiasmo sui tecnologici, è più contenuta Tokyo (+0,26%).
Tra i macro l’inflazione del Regno Unito è rallentata più delle stime al 3,2% a novembre. A metà mattinata è previsto l’indice Ifo che misura la fiducia delle imprese in Germania.
Mattinata in ripresa per le quotazioni del petrolio. Il Wti passa di mano a 56,03 dollari al barile con un rialzo dello 0,76% mentre il Brent è scambiato a 59,70 dollari con un progresso dello 0,78%.
Prezzo dell’oro nuovamente in crescita. Le quotazioni spot si attestano a 4.326,04 dollari l’oncia con un rialzo dello 0,55%
L’euro perde posizioni sul dollaro e avanza sullo yen. La divisa europea viene scambiata a 1,1720 dollari (-0,22%) e a 182,14 yen (+0,21%).
Lo spread tra Btp e Bund apre in rialzo a 71,7 punti dai 69,8 della chiusura di ieri. Il rendimento del decennale italiano è stabile al 3,54%.
Lascia un commento