Boero parteciperà a Klimahouse 2026, la fiera dedicata all’efficientamento energetico con focus sull’edilizia sostenibile.

Dal 28 gennaio al 31 gennaio 2026, alla Fiera Bolzano, Boero accoglierà visitatori e operatori del settore nello stand A05/18 del settore AB, situato nell’area Anit (Associazione Nazionale per l’Isolamento Termico e Acustico), di cui è partner tecnico.

«La nostra presenza a Klimahouse è parte della strategia di Boero di ulteriore consolidamento della propria posizione nel mercato delle soluzioni professionali per l’edilizia. Un mercato che chiede prodotti sempre più performanti e in grado di assolvere a bisogni sempre più specifici, garantendo massima efficacia ed efficienza sia nell’impiego del sistema che nel ciclo di vita dell’involucro − spiega Riccardo Carpanese, marketing director Gruppo Boero − gli elevati costi di gestione e manutenzione degli edifici, nonché il mercato immobiliare che sempre di più premia le elevate performance dell’involucro con tempi di compravendita ridotti e prezzo di vendita più elevato, impongono l’individuazione di soluzioni efficaci, durevoli e che riducano al minimo la necessità di interventi di ripristino, preservando così il valore dell’immobile nel tempo».

In questo contesto, Boero presenta per il 2026 nuove soluzioni dedicate all’efficienza energetica e alla protezione e manutenzione dei manufatti in esterno, sviluppate per garantire maggiore durabilità, resistenza meccanica e protezione dalle manifestazioni atmosferiche estreme sempre più frequenti, come le violente grandinate.

Parallelamente all’innovazione di prodotto, Boero è attivamente coinvolta sul fronte normativo, partecipando – insieme ad altri produttori del settore e agli enti di categoria Cortexa e Cti – al tavolo tecnico per la creazione di una normativa specifica per la resistenza agli urti dovuti alla grandine su sistemi a cappotto (Etics), contribuendo allo sviluppo di criteri condivisi e misurabili per la protezione dell’involucro edilizio.

Presso lo stand sarà possibile scoprire:

Le ultime evoluzioni dei Sistemi a Cappotto Boerotherm

Soluzioni per la manutenzione e protezione delle facciate

Colori e finiture ad alte prestazioni per esterni

I sistemi di isolamento a secco Isolareflex

Lo stand Boero è stato progettato secondo i canoni dell’economia circolare, con l’impiego di materiali riutilizzabili e progettati per essere reimpiegati al termine dell’evento, in linea con un’impostazione già adottata nelle edizioni precedenti.

In qualità di partner dell’Agenzia per l’Energia Alto Adige – CasaClima, Boero prenderà parte a eventi e momenti di approfondimento tecnico organizzati dall’ente durante la manifestazione. Inoltre, durante le giornate fieristiche, il brand parteciperà anche a webinar e incontri dedicati ai professionisti del settore.