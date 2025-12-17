Una base con due aerei stabilmente presenti in aeroporto e un nuovo collegamento bigiornaliero con Roma dal lunedì al venerdì e un volo per la capitale il sabato e la domenica. Sono le novità annunciate oggi da Aeroporto di Genova e dalla compagnia aerea italiana Aeroitalia che interesseranno il Cristoforo Colombo a partire da lunedì 2 febbraio 2026.

Aeroitalia ha deciso di investire sullo scalo genovese individuandolo come sede per una nuova base che avrà circa 20 membri dell’equipaggio della compagnia residenti a Genova.

Contestualmente, la compagnia avvierà un nuovo collegamento con Roma mettendo a disposizione dei passeggeri un ATR 72-600 da 68 posti. Il nuovo volo con la capitale, al via sempre lunedì 2 febbraio, avrà le seguenti frequenze:

dal lunedì al venerdì: un primo volo mattutino (Genova – Roma ore 8:00; Roma – Genova ore 10:20) e un secondo serale (Genova – Roma ore 18:05; Roma – Genova ore 21:05);

nel weekend: un volo il sabato (Genova – Roma ore 8:00; Roma – Genova ore 10:20) e uno la domenica (Genova – Roma ore 18:05; Roma – Genova ore 21:05).

La decisione di Aeroitalia di aprire una base al Colombo con un secondo aeromobile, da leggersi come una scelta propedeutica a una ulteriore crescita del network di destinazioni future offerte da Aeroitalia dall’Aeroporto di Genova, consentirà, inoltre, di garantire piena e costante continuità di servizio con la capitale in caso di attività manutentiva al primo aeromobile.

«La scelta di Aeroitalia di investire sul Genova City Airport con una vera e propria base dimostra la ritrovata attrattività del Cristoforo Colombo sul mercato e un ulteriore riconoscimento delle sue potenzialità – dichiara Enrico Musso, presidente dell’Aeroporto di Genova. – La nuova tratta ha contribuirà a rafforzare ulteriormente la connettività da e verso il territorio ligure, garantendo un’ulteriore opportunità per i viaggiatori che raggiungono la capitale in treno o in macchina».

Per Gaetano Intrieri, amministratore delegato di Aeroitalia: «L’apertura di una base operativa a Genova rappresenta per Aeroitalia un investimento strategico e un segnale concreto della volontà di crescere insieme ai territori. Crediamo fortemente nel potenziale del Cristoforo Colombo e nel ruolo che può svolgere per migliorare la connettività della Liguria con la capitale. I nuovi collegamenti con Roma, pensati per rispondere alle esigenze di chi viaggia per lavoro e per turismo, garantiscono affidabilità, continuità di servizio e maggiore flessibilità. Questo è solo il primo passo di un percorso che punta ad ampliare progressivamente il network di destinazioni da Genova».

L’acquisto dei biglietti sarà possibile a partire da oggi, mercoledì 17 dicembre 2025. Per informazioni sulle tariffe consultare il sito di Aeroitalia.

Aeroporto di Genova

Genova City Airport ha all’attivo 25 rotte operate da 8 compagnie che collegano Genova a 23 destinazioni in 12 paesi europei (Bari, Brindisi, Cagliari, Catania, Lamezia Terme, Napoli, Olbia, Palermo e Roma Fiumicino, Amsterdam, Barcellona, Bucarest, Budapest, Bruxelles Charleroi, Copenaghen, Cracovia, Londra Stansted, Madrid, Manchester, Monaco, Parigi Orly, Tirana e Varsavia). Al momento sono in corso investimenti per circa 100 mln di euro – da parte o a beneficio dell’aeroporto – che entro il 2026 porteranno l’aerostazione a rinnovarsi interamente offrendo ai viaggiatori servizi “best in class” e nuove modalità di collegamento con il centro città, in particolare a beneficio dei flussi turistici verso Genova e la Liguria.

Aeroitalia

Aeroitalia spa è una delle principali compagnie aeree italiane. Dal primo volo nel 2022, la compagnia si impegna a offrire un’esperienza di viaggio eccellente a tutti i passeggeri. Aeroitalia collega numerose destinazioni in Italia e in Europa e si distingue per l’attenzione al cliente e per l’ampia offerta di servizi dedicati ai viaggiatori. Il team di Aeroitalia è composto da professionisti altamente qualificati e dedicati, che lavorano ogni giorno per garantire viaggi confortevoli, sicuri e piacevoli.