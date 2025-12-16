Leonardo e Knds Deutschland svilupperanno insieme un sistema di artiglieria semovente: Florian Hohenwarter, prossimo amministratore delegato di Knds Deutschland, e Roberto Cingolani, amministratore delegato e direttore generale di Leonardo, hanno firmato una Lettera d’intenti presso la sede di Knds Deutschland, ad Amsterdam.

Il nuovo sistema d’artiglieria sarà basato sull’Artillery Gun Module di Knds e una versione avanzata di una piattaforma ruotata di Leonardo.

Le due aziende intendono intensificare la collaborazione industriale al fine di migliorare la resilienza della supply chain e il time to market. I partner offriranno la loro soluzione congiunta in risposta a un futuro programma dell’Esercito Italiano.

La combinazione di elettronica, C5I (Comando, controllo, comunicazioni, computer, collaborazione e intelligence), tecnologie di difesa nel campo di sistemi Uav allo stato dell’arte di Leonardo e delle più avanzate soluzioni di artiglieria di Knds contribuiranno in maniera significativa ad accrescere la capacità di combattimento e l’efficacia del sistema.

«Questa Lettera d’intenti è un importante passo avanti verso il miglioramento dell’interoperabilità delle forze di terra e della collaborazione industriale in Europa» ha dichiarato il ceo di Knds Deutschland.

«Questo sforzo collaborativo conferma ancora una volta il nostro impegno per lo sviluppo di capacità integrate in grado di soddisfare l’evoluzione dei requisiti di mercato nei nuovi scenari operativi» ha detto Cingolani.

Photo: a sinistra Florian Hohenwarter a destra Roberto Cingolani