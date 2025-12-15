L’assessore regionale all’Urbanistica Marco Scajola ha incontrato oggi il sindaco Marco Cosini e l’amministrazione comunale di Beverino.

Nell’occasione è stato fatto il punto sui progetti comunali con focus sulla rigenerazione urbana delle frazioni di Corvara e Bracelli dove l’assessore, accompagnato dallo stesso primo cittadino, ha svolto un sopralluogo.

«Il confronto e il dialogo con le amministrazioni comunali sono fondamentali e indispensabili per Regione Liguria – spiega Scajola – è grazie alla sinergia con i Comuni se il nostro Programma regionale di rigenerazione urbana ha portato all’apertura di tantissimi cantieri in tutta la Liguria dal 2021 a oggi. Nella sola provincia della Spezia abbiamo fatto 18 opere strategiche per 5 milioni di euro. Qui a Beverino il Comune sta lavorando per valorizzare le proprie frazioni. Nei borghi più piccoli proprio la riqualificazione e l’abbellimento di vie, edifici, piazze e aree comuni è spesso sinonimo di nuova vita per intere porzioni di territorio e per chi le abita. Continueremo a seguire questa strada con l’obiettivo di confermarci leader in materia di rigenerazione urbana a livello italiano, ma soprattutto di supportare le amministrazioni locali e i cittadini».