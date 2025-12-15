Mario Gerini, past president di Confindustria La Spezia, è stato eletto alla guida di Confindustria Liguria. L’elezione è avvenuta oggi in seno al Consiglio di Presidenza della stessa territoriale ligure. È

Si tratta di un risultato di particolare rilievo per il sistema confindustriale spezzino: è infatti la prima volta che un rappresentante della territoriale della Spezia viene chiamato a ricoprire il ruolo di presidente regionale a testimonianza del percorso di crescita, credibilità e centralità che Confindustria La Spezia ha saputo consolidare negli anni all’interno dell’associazione regionale.

“L’elezione di Mario Gerini – scrive Confindustria La Spezia – rappresenta un riconoscimento al lavoro svolto durante il suo mandato alla guida della territoriale spezzina e alla sua profonda conoscenza delle dinamiche industriali liguri, oltre che alla capacità di interpretare in modo unitario le esigenze delle imprese del territorio”.

«A nome di tutta Confindustria La Spezia – dichiara il presidente Alessandro Laghezza – desidero esprimere le più sincere congratulazioni a Mario Gerini per questo importante incarico. La sua elezione è motivo di orgoglio per la nostra Associazione e per l’intero territorio spezzino. È un risultato che premia un percorso fatto di impegno, visione e attenzione costante ai bisogni delle imprese. Siamo certi che, alla guida di Confindustria Liguria, saprà rappresentare con equilibrio e autorevolezza le istanze del sistema produttivo regionale, rafforzando il dialogo con le istituzioni e contribuendo a costruire politiche industriali all’altezza delle sfide che ci attendono».