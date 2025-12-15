Il Pd ha eletto la nuova portavoce della conferenza delle democratiche della Liguria, Martina Giannetti. Delegate provenienti da tutta la regione si sono confrontate sulle sfide che le militanti affrontano dentro e fuori al partito, dando vita, secondo quanto riportato dalla nota del partito, a un dibattito costruttivo e ricco di idee.

Martina Giannetti, avvocata, capogruppo del Pd nel Comune della Spezia e attivista politica, ha presentato una piattaforma programmatica sottolineando l’urgenza di affrontare le disuguaglianze sociali e migliorare le condizioni di vita delle donne in Liguria: «Sono orgogliosa di essere stata eletta oggi come portavoce delle democratiche liguri” dichiara Giannetti. “In un mondo in cui il profitto è tornato al centro rispetto all’umano, in cui si moltiplicano solitudini e in una regione in cui le istituzioni sono sempre meno permeabili all’ascolto e all’apertura alla partecipazione, la nostra comunità sente forte l’esigenza di un’elaborazione che invece riporti al centro la cura e la prossimità. In questo senso si muoverà il nostro impegno, consapevoli di avere di fronte a noi un importante lavoro, ma anche di poter dare, tutte insieme, un grande contributo».

“La conferenza delle democratiche della Liguria − si legge − è pronta a intraprendere un nuovo percorso sotto la guida di Martina Giannetti, con l’intento di creare un futuro migliore per tutte le donne della regione e rendere il partito una comunità più accogliente delle diverse prospettive al suo interno”.

Davide Natale segretario Pd Liguria, dichiara: «Il Partito Democratico della Liguria rivolge i migliori auguri di buon lavoro a Martina Giannetti, eletta nuova portavoce regionale della Conferenza delle Democratiche della Liguria. A Martina va il nostro sostegno e la nostra fiducia, certi che saprà svolgere questo ruolo con competenza, passione e spirito di condivisione, contribuendo a rafforzare e far crescere il lavoro della conferenza delle donne democratiche all’interno del Partito Democratico. Il Pd Liguria saprà sostenere il loro percorso a ogni livello».