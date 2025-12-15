Siglato l’accordo tra Università di Genova e Amt grazie al quale tutte le matricole UniGe (con iscrizione attiva al primo anno e per la prima volta) per l’anno accademico 2025-2026 possono viaggiare a bordo dei mezzi Amt a una tariffa agevolata.

A partire da oggi, lunedì 15 dicembre, i nuovi iscritti e le nuove iscritte UniGe con ISEE-U inferiore ai 13.000 euro possono richiedere gratuitamente l’abbonamento annuale Amt (a fronte di un contributo di 10 euro per i diritti di segreteria), mentre per chi ha un Isee-U superiore a 13.000 euro il costo è di 100 euro. Per farlo, occorre utilizzare i Servizi online UniGe, nella sezione “Utilità”. Da qui, è possibile prenotare il titolo di viaggio indicandone la data di decorrenza; successivamente la matricola riceverà il numero di abbonamento che potrà essere utilizzato attraverso l’App Amt.

L’agevolazione è disponibile per tutte le studentesse e gli studenti regolarmente iscritti all’Università di Genova, l’anno accademico 2025-2026, per la prima volta e per il primo anno (al primo “contatto” con UniGe) a un corso di Laurea (triennale o magistrale), di Dottorato, Scuola di specializzazione o Master, con una situazione attiva dell’iscrizione e in regolarità contributiva.

L’abbonamento permette di viaggiare su tutta la rete gestita da Amt, vale a dire su tutta la rete urbana, non ferroviaria, di Genova (che comprende linee bus, metropolitana, funicolari, ascensori, ferrovia a cremagliera), su tutta la rete bus provinciale (compresa la linea 782 Santa Margherita Ligure – Portofino), su Navebus, Volabus e ferrovia Genova-Casella.