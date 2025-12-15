Mercoledì 17 dicembre il Teatro Carlo Felice ospiterà due repliche dello spettacolo “Magicamente Plastica”, realizzato in collaborazione con Corepla e rivolto alle scuole. All’iniziativa di Amiu Genova parteciperanno circa 400 alunni, coinvolti in un’esperienza educativa pensata per avvicinare i più giovani ai temi della raccolta differenziata e del riciclo della plastica attraverso un linguaggio accessibile e coinvolgente.

“Magicamente Plastica” utilizza il teatro, l’illusionismo e la divulgazione scientifica per raccontare il ciclo della plastica, dalla raccolta al riciclo, mostrando come un corretto conferimento dei rifiuti possa trasformare un materiale di scarto in una risorsa. Lo spettacolo si inserisce nel percorso di educazione ambientale che Amiu porta avanti da anni nelle scuole, con l’obiettivo di promuovere comportamenti responsabili e consapevoli fin dall’età più giovane. La scelta del Carlo Felice come sede dell’iniziativa rafforza il valore simbolico dell’evento, che unisce cultura, formazione e sostenibilità, rendendo l’educazione ambientale un’esperienza condivisa e partecipata.

Accanto allo spettacolo, Amiu annuncia l’adesione alla nuova edizione del progetto “Crescere Bene”, con il consorzio di filiera Biorepack. Il progetto prevede un kit scolastico dedicato, sviluppato su misura per le scuole dalle elementari alle superiori, con materiali pensati per supportare attività didattiche legate alle buone pratiche ambientali e all’economia circolare.

Le iscrizioni alla nuova versione di “Crescere Bene” sono aperte fino al 15 gennaio. Ulteriori dettagli e ogni informazione su https://www.educrescerebene.it/registrati/ oppure www.educrescerebene.it oppure scrivendo a: info@educrescerebene.it