La giunta comunale di Alassio ha approvato il progetto di manutenzione dell’intero piano di calpestio della centralissima via Gramsci, per un quadro economico complessivo pari a 121 mila euro.

Nell’ambito del progetto, la pavimentazione storica sarà rimossa con modalità tali da garantirne l’integrità: ogni elemento verrà smontato, numerato e accatastato, e successivamente si procederà al ripristino del sottofondo, necessario per una corretta regimentazione delle acque e per scongiurare nuovi cedimenti strutturali. Una volta ultimate queste operazioni, la pavimentazione originale verrà ripristinata nella sua sede.

L’avvio dei lavori è previsto al termine delle festività natalizie e potrà essere formalizzato dopo il rilascio dell’autorizzazione da parte della Soprintendenza ai Beni Architettonici e Monumentali di Genova, per la quale il Comune di Alassio ha già provveduto a presentare istanza lo scorso ottobre.

«Dal momento che il tratto di via Gramsci interessato da questo intervento rappresenta l’ultimo ancora privo di manutenzione recente – dichiara il sindaco di Alassio Marco Melgrati – l’opera che andremo presto a realizzare rappresenta il completamento del percorso di riqualificazione dell’arteria principale di Borgo Passo, nella zona a levante di Alassio. Un intervento importante con il quale la nostra amministrazione comunale prosegue nella tutela e nella valorizzazione del centro storico cittadino, nell’ottica di un’attenzione costante al decoro urbano e alla sicurezza della viabilità».