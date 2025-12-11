I cinque Comuni della Riviera di Ponente Arenzano, Finale Ligure, Loano, Pietra Ligure e Varazze dopo l’esperienza positiva al TTG Travel Experience 2025 confermano e rafforzano la propria collaborazione in materia di turismo per la stagione 2026, con una programmazione condivisa che integra fiere professionali, presidi strategici sui mercati esteri e nuove azioni di marketing territoriale.

Sulla scia dei risultati ottenuti nel 2025, le destinazioni hanno scelto di confermare la partecipazione alle principali manifestazioni italiane dedicate agli operatori del turismo. Il 2026 vedrà quindi la partecipazione alla BIT – Borsa Internazionale del Turismo, a Milano dal 10 al 12 febbraio 2026, e al TTG Travel Experience di Rimini, dal 14 al 16 ottobre 2026. In queste occasioni, all’interno dello stand di Regione Liguria, sarà proposta una presenza coordinata, con attività di networking, incontri B2B, presentazioni e iniziative pensate per consolidare la visibilità del territorio presso buyer e media nazionali e internazionali.

Accanto agli appuntamenti già sperimentati, il 2026 segna l’apertura di nuove direttrici strategiche sui mercati esteri. In particolare, la crescente attenzione del pubblico francese per l’outdoor “soft” e per il trekking dolce ha portato i cinque Comuni a scegliere di partecipare al Salon du Randonneur di Lione, in programma dal 20 al 22 marzo, anche in questo caso all’interno dello stand La Mia Liguria. Il Salone, orientato direttamente ai consumatori e specializzato nell’outdoor, rappresenta un presidio ideale per azioni di marketing disintermediato, particolarmente efficaci sul pubblico francese per prossimità geografica e affinità tematica con i prodotti outdoor e wellness della Riviera di Ponente.

Parallelamente, si prevede un investimento sul mercato scandinavo, e in particolare su quello danese. Per rafforzare la relazione con tour operator e agenzie di viaggio del Nord Europa, i cinque Comuni annunciano l’organizzazione di un workshop turistico a Copenaghen il 26 gennaio 2026, ospitato all’interno di “A Glass of Italy”, l’evento dedicato alla promozione del vino italiano organizzato dalla Camera di Commercio Italiana in Danimarca ed Enora. Sul modello delle esperienze più innovative che uniscono enogastronomia e racconto territoriale, il workshop permetterà di presentare l’offerta della Riviera di Ponente a un pubblico qualificato di professionisti del turismo danese, valorizzando il segmento “Relax & Lifestyle” e mettendo in connessione diretta i buyer con prodotti e realtà del territorio.

Per dare continuità all’azione avviata in Danimarca, i tour operator che manifesteranno maggiore interesse saranno invitati a un fam trip di tre giorni, previsto tra la fine di maggio e l’inizio di giugno 2026, durante il quale potranno conoscere direttamente i luoghi, le esperienze e i servizi delle destinazioni. L’obiettivo è trasformare la relazione avviata a inizio anno in opportunità concrete di programmazione e vendita, accompagnando gli operatori alla scoperta dell’autenticità, della qualità e della varietà dell’offerta rivierasca.

La costruzione di una programmazione fieristica condivisa rappresenta un ulteriore passo nel percorso di collaborazione tra le cinque destinazioni liguri, che scelgono di superare logiche frammentate per presentarsi in modo unitario sui mercati turistici, rafforzando la competitività del territorio e migliorando la capacità di investimento grazie a una maggiore ottimizzazione delle risorse.

«Lavorare insieme significa andare oltre i confini dei campanili e delle singole appartenenze territoriali, mettendo al centro una visione comune che ci rende più forti e più riconoscibili sui mercati turistici. La collaborazione tra i nostri Comuni non è solo un gesto simbolico: è un modello che migliora il nostro posizionamento, aumenta la nostra capacità di dialogo con gli operatori nazionali e internazionali e ci permette di realizzare più attività, con maggiore qualità e costi più contenuti. Unire le forze ci rende più competitivi oggi e ci prepara meglio alle sfide del turismo di domani», affermano in una dichiarazione congiunta i cinque sindaci: Francesco Silvestrini, sindaco e assessore al turismo del Comune di Arenzano, Angelo Berlangieri, sindaco di Finale Ligure, Luca Lettieri, sindaco di Loano, Luigi De Vincenzi, sindaco di Pietra Ligure, e Luigi Pierfederici, sindaco di Varazze.