Il 9 e il 10 dicembre si sono svolte le elezioni Rsu in Fincantieri nella divisione Navi Militari di via Cipro a Genova. La Uilm Genova conquista cinque Rsu su nove con 248 voti su 415 votanti diventando il primo sindacato in azienda in via Cipro.

«Vittoria storica, la Uilm Genova si afferma con 5 delegati su 9 mancando per pochi resti il sesto con una netta affermazione sugli altri sindacati – dichiara il segretario generale Uilm Genova Luigi Pinasco – è una grande soddisfazione per la Uilm, soprattutto dopo i gravissimi episodi e le tensioni sindacali dei giorni scorsi. Il lavoro serio e le proposte concrete delle nostre delegate e dei nostri delegati hanno convito le maestranze. Le lavoratrici e i lavoratori ci hanno dato così pieno mandato per i prossimi tre anni per rappresentare i loro bisogni all’interno dell’azienda. Si va avanti nella consapevolezza che l’azienda è forte grazie soprattutto alle maestranze e che crescerà ulteriormente in termini di occupazione e lavoro di qualità. Attualmente Fincantieri sviluppa lavoro e tecnologia e redistribuisce ricchezza, continuando così ad investire in un territorio in cui crede».

Luca Bruzzone è stato il lavoratore più votato. Riconferme con numeri importanti per Enrico Rocca, Martina Pittaluga, Maurizio Quarta e Davide Santulli.

«Con questo risultato storico siamo il primo sindacato nella Divisione Militare, lo siamo anche a Riva Trigoso e al Muggiano della Spezia – precisa Pinasco – Così come nella controllata Nextech, il polo tecnologico di Fincantieri che fa capo al militare e al civile. Ringraziamo coloro che ci hanno dato fiducia e i lavoratori che si sono messi in gioco».