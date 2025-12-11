Erg si conferma per il quarto anno consecutivo nella “A List” di CDP (Carbon Disclosure Project), organizzazione globale no-profit che, attraverso il monitoraggio delle performance nella gestione del climate change, guida imprese e governi verso la riduzione delle emissioni dei gas serra.

Anche per il 2025 Erg risulta tra le aziende leader a livello globale impegnate nella lotta al cambiamento climatico, a conferma della validità delle strategie di decarbonizzazione implementate dal Gruppo. La permanenza nella “A list” di Erg è stata definita dal riconoscimento della “Leadership” in tutte le aree analizzate, al di sopra della media globale e di settore.

Rispetto all’anno scorso, il Gruppo ha registrato un netto miglioramento nella gestione delle emissioni (Scopo 1 e 2) e negli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas serra (Ghg) approvati da Science Based Target initiative. Numerose anche le best practices di Erg, tra cui il modello di governance e la strategia di crescita 100% nelle rinnovabili.