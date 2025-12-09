La società genovese sedApta, operativa nella digitalizzazione della supply chain, entra a pieno titolo nell’ecosistema di Elisa Industriq. La collaborazione tra le due realtà è iniziata nel 2021 e nell’ottobre 2024 sedApta è stata acquisita dal gruppo finlandese. Tutte le operazioni di integrazione tra le due società sono state completate e sedApta è diventata una business unit di Elisa Industriq.

L’operazione rafforza la piattaforma tecnologica di Elisa Industriq e consolida sedApta come punto di riferimento strategico per le aziende italiane ed europee nel campo dell’operational intelligence applicata a produzione e supply chain

SedApta, fondata nel 2014, porta in dote ad Elisa Industriq, che nel 2024 ha fatturato 149 milioni di euro, una struttura solida: oltre 500 dipendenti distribuiti in Italia ed Europa e una rete di sedi operative in sette città italiane – Genova, Torino, Milano, Vicenza, Bologna, Napoli e Lecce. Questa base organizzativa rappresenta un punto di partenza robusto per ampliare l’offerta software su scala europea, mantenendo un forte radicamento locale.

Al centro dell’offerta tecnologica di sedApta vi sono DDM+, piattaforma decisionale unificata per la gestione dinamica dell’intera supply chain, e Lumi VM, assistente digitale basato su intelligenza artificiale per forecast, simulazioni, automazione dei processi e raccomandazioni operative. Queste soluzioni permettono alle imprese di trasformare la supply chain da modello reattivo a sistema predittivo e proattivo, aumentando efficienza, resilienza e sostenibilità.

«L’Italia può giocare un ruolo decisivo in questo nuovo assetto europeo – afferma Benedetta Cuttica, ceo di sedApta (in foto) -. Il nostro Paese è il secondo manifatturiero d’Europa e dispone di competenze industriali uniche. Con questa operazione tuteliamo e valorizziamo tali competenze, investendo in ricerca e sviluppo. Non parliamo solo di software: parliamo di metodologie, algoritmi e know-how sulla gestione di filiere complesse, sviluppati insieme a aziende italiane di meccanica, fashion, packaging, chimica e farmaceutica. Questa integrazione ci permette inoltre di attrarre talenti come data scientist e ingegneri software industriale, rendendo l’Italia un punto di riferimento europeo per l’industrial digitalization».

Con il closing dell’operazione, sedApta entra a pieno titolo nel gruppo Elisa, rafforzando la propria capacità di innovare e supportare le aziende italiane e internazionali nella trasformazione digitale dei processi produttivi.