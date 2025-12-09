Domani, mercoledì 10 dicembre, in occasione della discussione in Consiglio regionale della riforma della sanità ligure, fuori dall’assemblea legislativa di via Fieschi sarà organizzato un presidio di protesta a partire dalle ore 10.

Uil Liguria effettuerà un presidio, insieme a Uil Fpl Liguria, a Uil Pensionati Liguria e alle altre categorie. Sul posto anche Cgil Liguria che attraverso una nota sottolinea che “sul testo della riforma non c’è stato alcun confronto e non è stato possibile portare avanti nessun tipo di contrattazione. Le poche interlocuzioni avute con la Regione sono state poco più che illustrazioni generiche da parte del Presidente”.

“Regione Liguria impone una riforma della sanità lontana dai bisogni della popolazione e fantascientifica sotto il profilo dell’organizzazione del lavoro del personale coinvolto, questo senza discuterne realmente con il sindacato”, scrive Uil Liguria.

«Manca il confronto, manca il buon senso e la conoscenza della materia e del comparto – dicono Riccardo Serri segretario generale Uil Liguria e Giovanni Bizzarro segretario confederale regionale Uil Liguria con delega alla sanità -. Il testo della riforma ci è stato semplice illustrato dal presidente Bucci e questo è francamente inaccettabile».