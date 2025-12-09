Si chiama Punto FamiLink, ed è il presidio di ascolto, orientamento e supporto per le famiglie genovesi nato presso il nuovo Centro per le Famiglie di Genova.

Il Punto FamiLink di Genova sarà uno spazio innovativo dedicato a cittadini e famiglie, pensato appositamente per fornire informazioni e servizi di supporto digitale sui bonus, agevolazioni e opportunità offerte dal territorio.

Uno spazio fisico all’interno del Centro per le Famiglie che costituirà un punto accesso semplice e accogliente, dove sarà possibile ricevere assistenza sia in presenza che da remoto grazie al lavoro di operatori specializzati.

«In un contesto sociale in cui le fragilità aumentano e le sfide educative si fanno più complesse, è nostro dovere rafforzare la rete di sostegno, promuovere la prevenzione e valorizzare il ruolo attivo delle famiglie nella comunità – dichiara l’assessora al Welfare del Comune di Genova Cristina Lodi -. Il Centro per le Famiglie è un presidio di prossimità, capace di integrare servizi sociali, sanitari, educativi e il terzo settore, con un’attenzione particolare ai nuovi bisogni emersi dopo la pandemia e alle opportunità digitali. L’apertura presso il nuovo Centro per le Famiglie del Punto FamiLink è un passo fondamentale per la nostra città. Vogliamo offrire alle famiglie, nella Casa Comunale, che diventa anche la loro, un luogo dove sentirsi accolte, ascoltate e accompagnate, nonché uno spazio di crescita e partecipazione. Ringrazio tutti gli operatori e le realtà coinvolte per l’impegno e la passione con cui stanno costruendo questo progetto, che rappresenta una vera alleanza per il futuro della nostra città».

In particolare, le attività riguarderanno:

Informazione, orientamento e consulenza su tutte le risorse disponibili per le famiglie;

Supporto digitale per accedere a bonus, agevolazioni e servizi territoriali;

Attività ludiche, laboratori, supporto allo studio, sensibilizzazione e inclusione sociale;

Sostegno alla genitorialità (es. formazione “Primi 1000 giorni”, progetto “Crescere Insieme” anche con intervento di supporto ai neogenitori da parte di professionisti a domicilio).

Gruppi di auto-mutuo-aiuto su tematiche attuali: nuove dipendenze e fenomeni correlati (hikikomori) bullismo, body shaming, uso consapevole dei social.

Promozione dell’affido familiare e sostegno alle famiglie affidatarie.

Prevenzione e contrasto della vulnerabilità familiare, anche in risposta a crisi demografica e dei caregiver.

Presso il Centro per le Famiglie sono disponibili materiali informativi e documentazione.

Per informazioni e prenotazioni è possibile inviare un messaggio WhatsApp al numero 349 44 34 054. Un operatore accompagnerà passo dopo passo, in presenza o da remoto, ogni cittadino e famiglia interessata.