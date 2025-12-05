Leonardo e la Direzione Nazionale degli Armamenti hanno firmato un contratto pluriennale, relativo al supporto logistico per la flotta di velivoli da trasporto tattico C-27J “Spartan” dell’Aeronautica Militare e per il simulatore di tipo Full Motion (Full Mission Simulator) dell’International Training Center (ITC) della base aerea di Pisa, sede della 46a Brigata Aerea.

Il contratto si svilupperà dal 2026 al 2028 secondo un modello “Performance Based”, consentendo di mantenere elevati livelli di efficienza per la flotta di 12 velivoli della Forza Armata operanti sulle basi di Pisa e Pratica di Mare (Roma). Per lo stesso periodo di tempo, Leonardo fornirà servizi di gestione tecnicoamministrativa delle operazioni all’International Training Center dell’Aeronautica Militare di Pisa e, soprattutto, servizi di supporto tecnico e manutentivo al simulatore dell’ITC di Pisa.

“Il C-27J “Spartan” di Leonardo – scrive la società – è l’aereo da trasporto tattico, multi-missione, più efficace e versatile della sua classe disponibile oggi sul mercato. Dotato di 2 potenti turboelica, offre prestazioni straordinarie, estrema flessibilità operativa ed economicità d’uso. La sua capacità di operare da piste non pavimentate, in condizioni ambientali estreme, non può essere eguagliata da nessun altro aereo da trasporto della sua categoria. Queste eccezionali caratteristiche sono ancora più esaltate nella versione potenziata C-27J Spartan Next Generation, che introduce nuovi equipaggiamenti e soluzioni aerodinamiche”.