Confapi Aniem Liguria e le organizzazioni sindacali di categoria hanno sottoscritto a Genova il nuovo Contratto collettivo provinciale di lavoro (Ccpl) integrativo del contratto nazionale per il settore delle costruzioni della Provincia di Genova.

L’accordo avrà una durata fino al 2 dicembre 2028: per Aniem Liguria è stato sottoscritto dal presidente Fortunato Capogreco, mentre le sigle sindacali firmatarie sono Feneal Uil Liguria, Filca Cisl Liguria, Fillea Cgil di Genova.

Sicurezza e lotta al dumping contrattuale

Le parti hanno ribadito il massimo impegno per incrementare il livello in materia di igiene e sicurezza del lavoro nel settore edile, anche mediante ulteriori azioni rispetto a quelle da sempre realizzate.

È previsto il rafforzamento e la razionalizzazione dell’istituto dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (Rlst). Il contributo di finanziamento per gli oneri relativi ai Rlst è stabilito nella misura dello 0,30% del relativo imponibile.

Le parti attiveranno strumenti più efficaci e sistematici di lotta al dumping contrattuale tramite la Cassa Edile di Mutualità e di Assistenza. A tal fine, è prevista l’attivazione del “pass di cantiere” per tutti i lavoratori iscritti alla Cassa Edile Genovese di Mutualità e di Assistenza.

Il pass elettronico, predisposto dalla Cassa Edile in collaborazione con Esseg, sarà scaricabile su dispositivi mobili e leggibile tramite app. Dovrà contenere informazioni essenziali quali le generalità, il livello di inquadramento, la qualifica, la tipologia contrattuale, il datore di lavoro e i corsi di formazione in materia di igiene e sicurezza frequentati. La Cassa Edile si impegna a stipulare intese con Inps, Inail, Itl e Asl per consentire a tali Enti di disporre delle app necessarie alla lettura delle informazioni.

Impegno congiunto su appalti pubblici e Pnrr

Considerate le opportunità del Pnrr, le parti si impegnano a favorire un processo virtuoso di gestione degli appalti di lavori pubblici (selezione, affidamento ed esecuzione) volto a garantire la legalità, la sicurezza, la qualità delle opere e la congruità dei costi della manodopera, prevenendo il dumping contrattuale.

Al fine di sostenere la ripresa dell’imprenditoria locale, è stato convenuto di richiedere formalmente alla Città Metropolitana di Genova, alla Regione Liguria e ad altre stazioni committenti pubbliche:

L’adozione, per gli appalti fino alla soglia comunitaria, della procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno quindici operatori.

La riserva alle imprese operanti nel territorio della Città Metropolitana di Genova di una percentuale di inviti pari ad almeno il 50% del totale.

L’attribuzione, nella valutazione dell’Offerta Economicamente Più Vantaggiosa (OEPV), di peso preponderante all’offerta tecnica rispetto all’offerta economica.

L’adozione del criterio del “massimo ribasso” solo nei casi strettamente previsti dalla normativa vigente.

Vi è il comune impegno a sollecitare le stazioni committenti pubbliche all’adozione e tempestiva applicazione dei meccanismi di revisione introdotti dalla L. n. 106/2021 per la difesa del settore dal fenomeno del “caro – materiali”.

Elementi retributivi e welfare

L’elemento variabile della retribuzione (evr) quale premio variabile legato all’andamento congiunturale del settore, avrà un tetto massimo determinato nella misura del 4% calcolato sui minimi di paga. L’erogazione avverrà a consuntivo su quote mensili a partire da gennaio per gli anni 2022, 2023 e 2024 per operai, impiegati e quadri.

Detassazione: fino al 31 dicembre 2027, gli elementi della retribuzione di operai, impiegati e quadri non fissi (come evr, straordinario, lavoro notturno, ecc.), riconducibili a incrementi di produttività o competitività aziendale, sono recepiti nel ccpl ai fini dell’applicazione del regime di tassazione agevolata previsto dalla legge.

Indennità di carenza malattia: viene istituito, per conto della Cassa Edile Genovese, un “indennizzo per carenza” in misura fissa pari a 150,00 euro complessivi (con limite massimo di 50,00 euro al giorno). Questa prestazione è riconosciuta per un massimo di tre eventi morbosi di durata non superiore a 6 giorni nell’anno, a condizione che il lavoratore abbia accantonato almeno 600 ore nei quattro trimestri antecedenti.

Indennità di mensa e trasporto:

L’indennità sostitutiva di mensa per gli operai è fissata a 7,50 euro giornalieri. In alternativa, può essere concordata in sede aziendale l’erogazione di buoni pasto-ticket elettronici dello stesso valore nominale.

Per gli impiegati e quadri edili, l’indennità sostitutiva di mensa è fissata in 180 mensili euro. In alternativa, sono previsti buoni pasto-ticket elettronici pari a 7,50 euro giornalieri.

Agli impiegati e quadri edili è riconosciuta l’indennità di trasporto nella misura di 65,60 euro mensili.

Norma premiale per le imprese virtuose

Per contrastare il lavoro sommerso e irregolare, il contratto implementa e razionalizza i meccanismi premiali a favore delle imprese virtuose in regola con gli adempimenti verso la Cassa Edile Genovese e gli obblighi di formazione e sicurezza. Il dispositivo premiale consiste nella riduzione della misura del contributo di finanziamento dell’anzianità professionale edile (Ape).

Le riduzioni più significative sono:

Le imprese in possesso di specifici requisiti di regolarità e iscritte alla Cassa Edile da almeno 120 mesi possono beneficiare di una riduzione dell’Ape allo 0,55%.

Per le imprese che, oltre a tali requisiti, hanno regolarmente denunciato e versato la contribuzione contrattuale per ciascun mese dell’anno di gestione, e sono iscritte da almeno 120 mesi, il contributo Ape non è dovuto (0%).

Inoltre, per le imprese più virtuose (iscritte da almeno 120 mesi e in possesso di tutti i requisiti A e B), fino al 28/02/2026: