Synlab Il Baluardo è stato premiato come “Eccellenza Italiana” nella categoria Laboratori, poliambulatori e centri diagnostici durante i Best Italian Healthcare Awards 2025, l’iniziativa che certifica le realtà più virtuose del settore socio-sanitario italiano.

Il riconoscimento, assegnato il 4 dicembre, valorizza le strutture che si distinguono per qualità, performance e solidità organizzativa.

La selezione si è basata su un rigoroso sistema di ranking elaborato secondo parametri economici e organizzativi, supervisionato dall’Advisory Board composto da Confcommercio Salute, Sanità e Cura, Plimsoll Publishing Ltd, Rina Services e Aon Advisory & Solutions.

Il metodo di analisi ha permesso di individuare le migliori realtà italiane suddivise in cinque categorie: Rsa anziani, Rsa disabili, Centri di riabilitazione residenziale, Strutture residenziali psichiatriche, Laboratori, poliambulatori e centri diagnostici. Il premio si inserisce in un percorso di crescita e consolidamento avviato da Synlab.

La regional director Simona Lombardi, dichiara: «Dopo la recente inaugurazione per l’ampliamento della nuova area di diagnostica per immagini di Synlab Il Baluardo, essere riconosciuti come Eccellenza Italiana ci rende ancora più orgogliosi e ribadisce il valore del lavoro quotidiano dei nostri professionisti e di tutto il Gruppo. Questo premio è uno stimolo a continuare a investire in qualità, tecnologie avanzate e percorsi di cura sempre più personalizzati».