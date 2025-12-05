Il Consorzio di Tutela del Basilico Genovese Dop presenta “Coltivare valore”, un progetto formativo che mette in luce la forza, la competenza e la professionalità di una filiera cruciale per la Liguria.

Il corso, realizzato dal Consorzio in collaborazione con Cersaa e con il contributo del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, è stato selezionato e classificato primo nel bando Masaf, confermando la capacità della filiera Dop di progettare e gestire iniziative di alto profilo. L’attività è realizzata con il contributo del Ministero (D.D. n. 0603890 del 15/11/2024) – “Bando per la promozione della qualità agroalimentare nelle filiere Dop/Igp”.

A testimonianza dell’importanza attribuita al percorso formativo, il progetto ha visto il coinvolgimento del ministro Francesco Lollobrigida che, attraverso un video messaggio diretto al Consorzio e ai suoi soci, che ha voluto ribadire quanto la formazione e la tutela delle produzioni tipiche rappresentino un pilastro per la crescita dell’agroalimentare italiano. “Questo corso – ha sottolineato Lollobrigida – dimostra l’impegno per la valorizzazione del patrimonio agricolo per rafforzare la filiera del basilico come autentica eccellenza italiana. Il sistema delle Indicazioni Geografiche rappresenta un capitale su cui investire, non solo a livello italiano ma per tutto il mondo. Quello delle IG è un settore a forte crescita che continua ad essere un esempio per gli altri e la formazione permette di affrontare le sfide del mercato globale, di innovare e di preservare le nostre tradizioni”.

Le sue parole confermano la centralità del basilico genovese Dop nel panorama agroalimentare nazionale e il valore strategico di investire sulle competenze per rendere la filiera sempre più solida, innovativa e capace di competere su mercati globali senza perdere la propria identità.

“Coltivare Valore” non è un semplice corso: è uno strumento strategico per rafforzare competenze e visione di agricoltori, tecnici e giovani della filiera, valorizzando conoscenze e approcci innovativi che rendono il basilico genovese Dop un prodotto di eccellenza riconosciuto a livello nazionale e internazionale.

«Con ‘Coltivare Valore’ vogliamo fornire strumenti concreti per affrontare le sfide attuali e future del settore – spiega Mario Anfossi, presidente del Consorzio del Basilico Genovese Dop. – Dal 2005, anno della Dop, il mercato è molto cambiato: è più dinamico e globale, e la Dop è l’arma più forte che abbiamo per preservare la qualità di un prodotto e proteggerlo dalle imitazioni. È giusto quindi che anche le aziende si tengano al passo con i tempi».

Un elemento distintivo del progetto è il palinsesto dei docenti, composto da figure di altissimo profilo: esperti accademici, professionisti della filiera e rappresentanti istituzionali, tra cui Paolo De Castro, Mauro Rosati, Riccardo Deserti e Alessandra Di Lauro. Grazie a questo mix unico di competenze, il percorso formativo permette di trasmettere conoscenze avanzate, promuovere le migliori pratiche e creare una rete solida e duratura tra le aziende agricole liguri.

Con “Coltivare Valore”, il Consorzio dimostra come la filiera del basilico genovese Dop sia non solo custode della tradizione, ma anche protagonista di innovazione, sostenibilità e formazione continua, investendo sulle persone e sul territorio. L’impegno è quello di costruire una filiera più preparata, competitiva e riconosciuta, a beneficio delle aziende, del territorio e dei consumatori.

Un focus particolare sarà dedicato alla valorizzazione delle logiche patrimoniali della Dop e alla gestione del vantaggio competitivo offerto dalla tutela giuridica, così da sostenere un posizionamento distintivo delle imprese e decisioni più efficaci in un contesto in rapido cambiamento.

Il programma include approfondimenti su:

Buone pratiche di coltivazione del Basilico Genovese Dop

Gestione aziendale e sostenibilità

Qualità certificata e tracciabilità

Strategie di valorizzazione e comunicazione del prodotto

Innovazione nella filiera agricola ligure.

Il corso è rivolto a titolari, collaboratori e giovani delle aziende certificate Dop e potenzialmente Dop e disponibile anche per tecnici, professionisti della filiera, istituzioni e operatori del territorio.

“Coltivare valore” non è un semplice corso: è uno strumento strategico per rafforzare competenze e visione di agricoltori, tecnici e giovani della filiera, valorizzando conoscenze e approcci innovativi che rendono il Basilico Genovese Dop un prodotto di eccellenza riconosciuto a livello nazionale e internazionale.

Maggiori informazioni sono reperibili a questo link: Corso Coltivare Valore – Filiera del Basilico Genovese Dop.

Per ulteriori informazioni è possibile scrivere una mail a info@@basilicogenovese.it