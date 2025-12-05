Il centro di raccolta Amiu di Arenzano amplia le tipologie di rifiuti accettati. Oltre ai materiali già conferibili – tra cui ingombranti, Raee, batterie, vernici, legno, metalli, pneumatici, rifiuti da piccole demolizioni, medicinali, biodegradabili, vetro, carta, cartone e toner – da oggi è possibile portare anche oli vegetali e minerali esausti, filtri dell’olio motore, contenitori contaminati, bombolette spray, pesticidi, detergenti domestici, solventi e tessili.

L’aggiornamento del servizio permette una gestione più efficiente e sostenibile dei rifiuti e facilita il corretto conferimento da parte delle persone.

Il centro di raccolta Amiu di Arenzano è in via Pian Masino, in Val Lerone, ed è aperto il lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e sabato dalle 8.00 alle 13.00.

Le utenze non domestiche potranno accedere al centro previa autorizzazione con specifica istanza da richiedere al gestore del servizio.

Tutte le informazioni sono disponibili sul sito di Amiu a questo link.