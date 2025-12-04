Venerdì 5 dicembre, con inizio alle 9, a Genova, alla Terrazza Colombo, prenderà il via “Re:City-I progetti di rigenerazione urbana a Genova e in Liguria”, evento dedicato alla riqualificazione del territorio ligure, ideato e organizzato da Ameri Communications, a Terrazza Colombo. In un momento in cui città e territori sono chiamati a rispondere alle sfide ambientali, sociali ed economiche, Re:City mette al centro i progetti realizzati, in corso e futuri a Genova e in Liguria, creando uno spazio di dialogo operativo tra istituzioni, imprese e progettisti.

La prima sessione, dal titolo “Genova che cambia: progetti in corso e rigenerazione urbana concreta”, sarà dedicata ai più importanti interventi di rigenerazione attualmente in atto sul territorio genovese. Si parlerà del nuovo Waterfront di Levante, del progetto “Area di Begato”, della piastra di collegamento tra la stazione ferroviaria di Genova Principe sotterranea e Stazioni Marittime, oltre che dell’Hotel Capitolo Riviera di Genova Nervi, la nuova identità di lusso ecosostenibile.

La seconda sessione, dal titolo “Liguria in trasformazione: rigenerare oltre il capoluogo”, allargherà lo sguardo al resto del territorio regionale, mostrando come la rigenerazione urbana stia prendendo forma anche oltre i confini genovesi. Verrà analizzato il ruolo dell’Università di Genova in tema di riqualificazione e coinvolgimento della cittadinanza, del nuovo Polo Logistico multifunzionale progettato da Vernazza Autogru tra Vado Ligure e Quiliano, del nuovo porto turistico della Marina di Ventimiglia, della rinascita delle ex Aree Piaggio a Finale Ligure e del Tavolo Diamante come esempio di spazio pubblico condiviso.

Un percorso che mette in luce il ruolo delle comunità locali, delle amministrazioni e dei partner tecnici nell’attivare risorse, competenze e visioni capaci di incidere realmente sulla qualità della vita.

Commenta Francesca Coppola, assessore all’Urbanistica del Comune di Genova: «La rigenerazione urbana, per Genova, non può essere una somma di interventi scollegati: è una scelta di visione e di metodo. Con il nuovo Puc vogliamo costruire una pianificazione capace di tenere insieme prossimità, giustizia spaziale e transizione ecologica, riportando al centro la qualità dello spazio pubblico. Rigenerare significa anche investire su verde, suolo permeabile e comfort climatico, soprattutto nei quartieri oggi più fragili, e rendere la città più accessibile e “giocabile” nella vita quotidiana».

«Viviamo in un momento storico in cui transizione digitale ed ecologica ricoprono un ruolo strategico fondamentale – spiega Daniela Boccadoro Ameri, presidente di Ameri Communications –. Re:City propone un tavolo di confronto sui principali progetti di riqualificazione di Genova e Liguria. L’obiettivo è quello di fornire una fotografia aggiornata delle trasformazioni in corso e, al tempo stesso, tracciare nuove prospettive di sostenibilità del nostro territorio».

L’evento, trasmesso in diretta su Primocanale e in streaming sul canale YouTube dell’emittente tv, è gratuito e aperto al pubblico, con posti limitati. È possibile iscriversi compilando questo form