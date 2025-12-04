Il brand Omp di Racing Force Group annuncia il lancio della One Art Air, la tuta più traspirante mai realizzata per le corse automobilistiche, superando di oltre il 10% i precedenti modelli top di gamma Omp. Dopo due anni di ricerca e sviluppo su tessuti in esclusiva, Omp fissa di nuovo il punto di riferimento nelle performance del racewear ignifugo.

La tuta One Art Air, omologata per lo standard di sicurezza FIA 8856-2018, il più rigoroso esistente, si basa su una costruzione multistrato progettata per tenere sotto controllo la temperatura corporea del pilota nell’abitacolo, a beneficio del rendimento in gara anche nelle condizioni più estreme. Il nuovo tessuto esterno TxArt introduce una soluzione proprietaria che si integra con la tecnologia di stampa sublimatica Art, garantendo colori brillanti e massima libertà di design per i prodotti personalizzati. Lo strato esterno è combinato al materiale interno Air, per traspirazione, leggerezza e comfort eccezionali.

La tecnologia Air è presente anche negli altri modelli top di gamma 2026 di Omp, One-S Air e One Evo Air, che utilizzano entrambe uno strato esterno tradizionale con caratteristiche dedicate per soddisfare le diverse esigenze dei piloti.

La tuta Omp One Art Air è già stata collaudata e utilizzata da piloti di vertice in alcune delle categorie più prestigiose durante la stagione 2025. Ha persino contribuito a vittorie in Formula 1 e nel Campionato del Mondo Rally, anche in eventi svolti con temperature incredibilmente elevate, in cui l’innovazione di Omp può assicurare il massimo vantaggio competitivo. I riscontri ricevuti sono stati estremamente positivi, confermando l’efficacia del concetto Air sin dal primo momento.

Paolo Delprato, presidente e ceo di Racing Force Group dichiara: “La storia del marchio Omp è sempre stata caratterizzata dalla capacità di innovare e innalzare i limiti in sicurezza e performance. Nel segno di questa filosofia, la One Art Air è destinata ad essere una rivoluzione nel settore. Il traguardo è ancora più significativo perché raggiunto con una tuta per la stampa sublimatica, tecnologia che proprio con Omp abbiamo introdotto nel motorsport nel 2016 e che adesso, grazie al concetto Air e al tessuto esterno TxArt, si posiziona al vertice assoluto della gamma”.

Marco Lazzari, R&D Director di Omp commenta: “I guadagni prestazionali raggiunti con la tuta One Art Air sono il frutto di un processo iniziato due anni fa, quando abbiamo assunto il pieno controllo sulla produzione dei nostri tessuti, sviluppando in esclusiva materiali per i nostri obiettivi. La tecnologia Air è stata deliberata dopo aver testato centinaia di combinazioni di tessuto, unendo traspirabilità, leggerezza e comfort ai rigorosi standard di sicurezza FIA, e nella tuta One Art Air questo ha portato al raggiungimento di risultati senza precedenti nel racewear. I feedback ricevuti dai piloti in Formula 1, WRC, e altri campionati di primo livello come la INDYCAR dimostrano le solide fondamenta del nostro progetto”.