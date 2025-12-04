«La città tutta è con i lavoratori. È giusto protestare ma, da sindaca, chiedo che rimanga una protesta nei limiti della non violenza perché non dobbiamo fornire alibi a chi non ci vuole dare risposte. Risposte che, invece, sono dovute e meritate». A dirlo è Silvia Salis che stamattina ha incontrato i lavoratori dell’ex Ilva a Cornigliano prima della manifestazione: dopo tre giorni di proteste ininterrotte oggi è il giorno dello sciopero dei metalmeccanici, che si sono dati appuntamento alle 9 ai giardini Melis di Cornigliano per dirigersi compatti in corteo verso il centro città, con destinazione la Prefettura di Genova.

In via Lanfranchi, già da questa mattina presto, sono schierati una ventina di blindati della Polizia di Stato che attendono l’arrivo dei manifestanti. Il corteo dei metalmeccanici – composto oltre dai lavoratori dell’ex Ilva, anche da quelli di Ansaldo Energia e di Piaggio Aerospace – è accompagnato anche da alcuni mezzi operativi pesanti.

«Stiamo scioperando per la dignità del lavoro – scrive Ansa riportando le parole del segretario generale della Fiom Cgil Michele De Palma -. Perché è inaccettabile che il governo, che aveva presentato un piano che noi avevamo condiviso, in cui c’erano tre ‘Dri’ e quattro forni elettrici, di cui uno a Genova, per garantire la continuità produttiva e occupazionale ma anche la decarbonizzazione, invece a un certo punto abbia cambiato completamente le carte in tavola e abbia fermato tutti gli impianti».

«Domani sarò nuovamente dal ministro Urso e chiederò che vengano messe nero su bianco le 45.000 tonnellate di acciaio da zincare a Genova fino a fine febbraio quando dovrebbe essere conclusa la gara – ha aggiunto la sindaca -. Ma chiederò anche che la vertenza passi a un tavolo superiore, con la regia della presidenza del Consiglio, perché finora non abbiamo avuto le risposte di cui avevamo bisogno sul futuro dell’ex Ilva e di questi lavoratori».

Salis ribadisce che «lo Stato deve entrare nella nuova gara perché, nel caso non dovessero esserci offerte private convincenti, ci sia la possibilità di una statalizzazione, anche transitoria, che consenta una continuità produttiva, garantisca il funzionamento degli impianti e l’attrattività di tutto il gruppo, evitando che si apra una guerra tra poli del Nord e Taranto».