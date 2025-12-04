Lavoratori Ikea in sciopero venerdì 5 dicembre 2025 dopo la mancata riapertura del tavolo per il rinnovo del Contratto integrativo aziendale, scaduto dal 2019. Filcams Cgil e Uiltucs hanno proclamato lo sciopero nazionale di tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori Ikea: a Genova i dipendenti manifesteranno davanti ai cancelli dello stabilimento di Campi dalle 9.30.

«Ikea continua ad agire unilateralmente, peggiorando le condizioni di lavoro e ignorando gli impegni storici assunti con i dipendenti – commentano Nicola Poli segretario generale Filcams Cgil Genova ed Eugenio Inquinandi funzionario Uiltucs Liguria -. Nel corso dell’ultimo incontro, l’azienda ha respinto ogni proposta delle organizzazioni sindacali, rifiutando perfino di definire gli elementi economici già condivisi, rimandando tutto a un confronto senza contenuti reali. Una chiusura giustificata da presunte difficoltà economiche e dal mancato raggiungimento degli obiettivi di budget, a cui si aggiunge il paradosso di considerare il rinnovo del Ccnl Dmo, distribuzione moderna organizzata, come un aggravio di costi».