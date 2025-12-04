La Borsa di Milano apre in rialzo. Il primo indice Ftse Mib guadagna lo 0,33% a 43.522 punti. Nel listino principale guadagnano Stmicroelectronics (+3,8%), Interpump Group (+3,45%) e Buzzi (+2,16%). In calo i bancari a partire da Monte Paschi (-1,06%) e Banco Bpm (-0,9%). Giù anche Italgas (-1%).

Le Borse europee sono positive in avvio, mentre si rafforzano le ipotesi di un nuovo taglio dei tassi da parte della Fed, nella riunione della settimana prossima. Tra gli investitori si rafforza anche l’idea di una accelerazione sul fronte degli investimenti per l’intelligenza artificiale.

Resta l’incertezza per il piano di pace tra Russia e Ucraina. Avvio positivo per Francoforte (+0,6%), Parigi (+0,34%) e Londra (+0,1%).

Le Borse asiatiche concludono la seduta in ordine sparso mentre si guarda alle prossime decisioni delle banche centrali. Gli investitori sono pronti a scommettere su un ulteriore taglio dei tassi da parte della Fed. Sotto i riflettori anche le aspettative di una accelerazione degli investimenti per l’intelligenza artificiale. In forte rialzo Tokyo (+2,33%).

Sul fronte macroeconomico in arrivo le vendite al dettaglio dell’Eurozona. Dagli Stati Uniti una serie di dati sul mercato del lavoro tra cui i sussidi di disoccupazione.

Prezzo del petrolio in aumento: il Wti con consegna a gennaio passa di mano a 59,40 dollari al barile con un avanzamenti dello 0,76% mentre il Brent con consegna a febbraio è scambiato a 63,07 dollari al barile con una crescita dello 0,64%.

Quotazioni dell’oro in calo: quello con consegna immediata (Gold spot) passa di mano a 4.191,3400 dollari con una flessione dello 0,27% mentre l’oro con consegna a febbraio (Comex) è scambiato a 4.218,80 dollari con una riduzione dello 0,32%.

Nei cambi euro poco mosso: la moneta unica europea è scambiata a 1,1657 dollari con una flessione dello 0,12% e a 181,0500 yen con una riduzione dello 0,09%.

Lo spread apre stabile a 69 punti, ai minimi dal 2009. Il rendimento del decennale italiano è poco variato al 3,44% e quello tedesco al 2,75 per cento.