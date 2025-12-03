La Borsa di Milano apre in rialzo dello 0,24% con il Ftse Mib a 43.458 punti. In evidenza Stellantis che sale del 6,7% insieme a Stm (+4%). Tra le vendite Italgas (-2,17%) e Moncler (-2%).

Le Borse europee partono contrastate. Francoforte segna un +0,33% con il Dax a 23.788 punti. Parigi è poco mossa a -0,04% con il Cac 40 a 8.071 punti. Anche Londra è piatta (-0,03%) con il Ftse 100 a 9.698 punti.

Borse asiatiche contrastate con Tokyo (+1,14%) positiva. Deboli invece le Piazze azionarie cinesi.

La lente resta sulla Fed e sulla riunione del 10 dicembre con gli investitori che si attendono un’ulteriore sforbiciata al costo del denaro.

Per l’agenda sarà il comparto dei servizi al centro degli indici pmi dell’Eurozona mentre la presidente della Bce, Christine Lagarde è attesa al Parlamento europeo. Dagli Usa arriveranno i dati sulla produzione industriale di settembre, quelli Adp sui nuovi posti di lavoro e l’indice Ism manifatturiero di novembre, attesi entrambi in calo, e i dati su produzione e scorte di greggio.

Prezzo del petrolio in aumento questa mattina sui mercati delle materie prime: il Wti con consegna a gennaio passa di mano a 58,79 dollari l’oncia con una crescita dello 0,26% mentre il Brent con consegna a febbraio è scambiato a 62,58 dollari l’oncia con un avanzamento dello 0,21%.

Prezzo dell’oro in aumento, lo Spot è scambiato a 4.208 dollari, il Comex passa di mano a 4.237 dollari l’oncia.

Euro poco mosso sui mercati valutari: la moneta unica europea è scambiata a 1,1643 dollari con un avanzamento dello 0,15% e a 181,1400 yen con una flessione dello 0,01%.

Lo spread tra Btp e Bund in avvio è stabile a 71 punti base. Anche il rendimento del decennale italiano è invariato al 3,46%