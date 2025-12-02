Oltre 140 aziende presenti, per la maggior parte provenienti da Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto: il Vendors’ Day 2025 che si è svolto giovedì 27 novembre nella sede di Ansaldo Energia è stata l’occasione per incontrare i principali fornitori del gruppo. Tra i temi trattati le positive prospettive di mercato di Ansaldo Energia, l’incremento degli ordini in tutte le business unit, le opportunità della filiera italiana della power generation e le iniziative legate ai temi Esg.

Oltre all’amministratore delegato di Ansaldo Energia, Fabrizio Fabbri, sono intervenuti il Vice President Procurement del gruppo, Gianluca Pellizzari, il Senior Vice President Public Affairs and Institutional Relations, Andrea Benveduti, l’Executive Vice President Thermal New Units, Stefano Gianatti e la Chief Sustainability Officer, Irma Belardi.

«Il Vendors’ Day è un appuntamento chiave per rafforzare la partnership di Ansaldo Energia con la nostra filiera, che in Italia genera oltre 10mila posti di lavoro che si aggiungono ai circa 2.600 del nostro gruppo. Innovazione e collaborazione sono leve fondamentali per cogliere insieme le opportunità di crescita e consolidare il ruolo della supply chain italiana nel settore della power generation a livello globale», ha commentato Gianluca Pellizzari, Vice President Procurement del gruppo Ansaldo Energia.

Ospiti dell’evento Carolina Lonetti, Chief Export and Soft Loans Officer Simest, che ha presentato le opportunità offerte dalla Società a supporto dell’internazionalizzazione delle pmi, Francesco Micheletti, Vice President Supplier Management, Development and Digitalization di Fincantieri, che ha spiegato le iniziative finalizzate alla crescita delle competenze della supply chain, e Anna Zanuttini, segretario generale di Fondazione Gaslininsieme, che ha presentato il progetto del Nuovo Ospedale Gaslini, le iniziative della Fondazione a supporto dell’Istituto pediatrico e le opportunità di coinvolgimento delle aziende.