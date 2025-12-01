Mercoledì, 3 dicembre dalle 17.30 alle 19, a Palazzo Tursi in via Garibaldi 9, a Genova, in occasione della “Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità”, si svolgerà “Talenti senza barriere – Strumenti, alleanze e soluzioni per l’inclusione lavorativa”, incontro promosso da Manageritalia Liguria con il patrocinio di Regione Liguria e Comune di Genova per favorire l’inclusione lavorativa nel segno della diversità come valore.

A confrontarsi per individuare strategie, azioni e percorsi comuni che diano valore all’inclusione e alle diversità saranno: Marco Bucci, presidente della Regione Liguria, Silvia Salis, sindaca di Genova, Luc Pénaud, presidente di Manageritalia Liguria, Monica Nolo, vicepresidente di Manageritalia, Paolo Bandiera, direttore di Affari Generali e Relazioni Istituzionali di Aism, Paolo Sottili, direttore generale di Alfa Liguria, Francesco Bocciardo, testimonial su tematiche di inclusione lavorativa, Silvia Rotondo, head of Global Deib di Rina spa, Carlo Cavalleri, consulente del lavoro, Simone Torretta, direttore generale della Fondazione Chiossone, Michael Luciano, direttore di WINclusion.

Moderererà l’incontro Silvia Pedemonte, giornalista del Secolo XIX.