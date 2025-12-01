Da oggi, lunedì 1 dicembre, la gestione dei parcheggi a sbarra e dei parcometri a Savona passa ufficialmente da Ata a Tpl.

L’obiettivo dell’Amministrazione è rendere la sosta più semplice, sicura e moderna. Per rispondere a questi input Tpl ha disegnato un nuovo corso che comprende: sistemi digitali evoluti di gestione e accesso; modalità di pagamento più rapide e intuitive; migliore presidio delle aree, a partire da piazza del Popolo e Torre Porto dove è previsto un presidio notturno garantito da guardie giurate in servizio dalle 22 alle 6 del mattino interventi infrastrutturali programmati e distribuiti su più mesi Tpl ha previsto un piano di investimenti pari a circa 800 mila euro finalizzato al rinnovo tecnologico e strutturale delle aree di sosta a partire, in ordine cronologico, dai parcheggi di piazza del Popolo e Torre Porto.

Sulla base di questi obiettivi Tpl ha definito un cronoprogramma degli interventi che saranno attuati.

«Pur consapevoli che è ancora pendente il giudizio del Tar − afferma il sindaco di Savona, Marco Russo − riteniamo che la nuova gestione sia un grande passo avanti per la città e si inserisce nell’ambito dell’ammodernamento di tutti i servizi pubblici essenziali. Il nuovo corso ci consentirà un innalzamento della qualità del servizio di sosta, tassello fondamentale della nostra politica della mobilità e nel contempo rafforza il ruolo di Tpl, che ringrazio per la collaborazione e la condivisione degli obiettivi, con una positiva sinergia tra parcheggi e trasporto pubblico».

«Il risultato di oggi − è il commento dell’Assessore alla Mobilità Ilaria Becco − è frutto di una lunga collaborazione con Tpl nell’ambito del Piano urbano della mobilità sostenibile e costituisce una importante premessa per poter attuare le azioni in discussione nel piano della sosta, volte a incentivare l’utilizzo dei parcheggi. È stato un percorso positivo per il quale ringrazio sia i nostri Uffici sia quelli di Tpl».

«Ringrazio il sindaco e l’Amministrazione Comunale − dichiara il presidente di Tpl, Enzo Franceri − che hanno fortemente voluto coinvolgerci nella gestione dei parcheggi e un grazie a tutta Tpl e agli Uffici tecnici del Comune che hanno lavorato molto per concretizzare questo progetto. Con forte senso di responsabilità assumiamo l’impegno di dare il nostro contributo alla città gestendo anche i parcheggi e avviando un percorso di mobilità integrata».

«Uno degli obiettivi − dice il direttore di Tpl, Giampiero Rossi − è che i cittadini si sentano sicuri nell’utilizzare i parcheggi in tutte le ore del giorno, anche di notte e per questo garantiamo un presidio h 24. I cambiamenti introdotti vanno anche nella direzione dell’innovazione, visto che tra le altre cose è prevista la possibilità di avere più modalità di pagamento».

Gli interventi, cronoprogramma

Migliorie operative già attive

In piazza del Popolo è già stata installata una nuova cassa (sia cash sia contactless) nella zona del cancello carrabile; In piazza del Popolo è stato fatto il restyling delle 2 piste di ingresso in zona tribunale e di quella in uscita in zona Provincia. Sia negli ingressi sia nelle uscite sono state installate nuove colonnine e nuove sbarre; Attivazione della Savona Mobility Card per gli abbonati mensili. La vecchia tessera cartacea è stata sostituita da un nuovo supporto in plastica simile a una carta di credito. La card è già predisposta per accogliere anche i titoli di viaggi di TPL quando questo servizio verrà attivato

Interventi di dicembre

1 dicembre 2025

Attivazione di un InfoPoint e di una control room di piazza del Popolo con personale presente 24 ore su 24; Attivazione di un call center dedicato alla sosta (800 808 712) attivo dalle 8 alle 21;

Attivazione del presidio notturno in piazza del Popolo e Torre Porto garantito da guardie giurate in servizio dalle 22 alle 6 del mattino;

Oltre al servizio Telepass, in piazza del Popolo è stato abilitato il pagamento card-in e card-out che dà la possibilità di utilizzare la carta di credito senza la necessità di ritirare il biglietto e, dunque, di recarsi alla cassa. È sufficiente appoggiare la carta di credito alla colonnina vicina alla sbarra. L’operazione va fatta sia all’ingresso sia all’uscita

Entro il 30 dicembre 2025

Attivazione della seconda cassa di piazza del Popolo (solo pagamenti contactless);

Attivazione della modalità di pagamento con Satispay in Piazza del Popolo.

Gennaio – Febbraio 2026

Gennaio 2026

Attivazione del sistema di lettura targhe nelle piste di Piazza del Popolo per accogliere altre modalità di pagamento; Tutti i parcheggi verranno dotati di cartelli elettronici con indicazione dei posti liberi.

Gennaio–Febbraio 2026

Operazione Parcheggi Sicuri: in tutti i parcheggi verrà installato un totale di 64 telecamere digitali e di ultima generazione collegate alla control room di piazza del Popolo per prevenire vandalismi e aumentare la sicurezza, anche di notte.

Febbraio 2026

Realizzazione delle nuove piste in piazza del Popolo, 2 in uscita in zona Tribunale e 1 in entrata in zona Provincia.

Primavera–Estate 2026

Upgrade delle principali aree di sosta Per Upgrade si intende il rinnovo delle casse, delle sbarre e delle piste, l’introduzione delle telecamere e dei nuovi sistemi di pagamento sul modello di quanto introdotto in piazza del Popolo

Marzo 2026 – Upgrade del parcheggio del Priamar;

Maggio 2026 – Upgrade del parcheggio di Piazzale Piave; Giugno 2026 – Upgrade del parcheggio di Torre Porto.