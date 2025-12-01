La Spezia 42esima, Genova 43esima, Savona 65esima, Imperia 80esima. Sono queste le posizioni 2025 delle province liguri nella classifica annuale del Sole24Ore sulla qualità della vita.

Tra le quattro solo Imperia retrocede di una posizione, le altre recuperano: Savona quattro posizioni, Genova undici, La Spezia dieci.

La Spezia, 42° posto nella qualità della vita

Per quanto riguarda i dettagli delle classifiche La Spezia ha come performance migliore il primo posto assoluto in classifica nella categoria Energia elettrica da fonti rinnovabili, mentre è al 106° posto per startup innovative ogni mille società di capitale: una.

Sui macro indicatori il posizionamento migliore è il 12° posto in Ambiente e servizi (nessuna variazione rispetto al 2024). La Spezia è 35esima in Cultura e tempo libero (perde 8 posizioni), 53esima in Ricchezza e consumi (+9 posizioni), 54esima in Affari e lavoro (+7 posizioni), 56esima in Demografia e società (+20 posizioni) e 74esima su giustizia e sicurezza (+7 posizioni).

Per quanto riguarda l’indice del clima La Spezia è 57esima per soleggiamento (con 7,7 ore di sole al giorno) e al 29esimo posto per ondate di calore pari a 12,3 sforamenti maggiori di 30° C per tre giorni consecutivi nel periodo 2014-2024. Invece è 74esima per notti tropicali: 85,6 notti da mezzanotte alle 6 con temperatura media superiore ai 20°C nella media del periodo 2014-2024.

Sugli indici generazionali La Spezia resta indietro in tutto: 41esima per i giovani, 51esima per gli anziani, addirittura 72esima per i bambini.

Lato donne migliorano l’occupazione femminile (+4%) e le imprese rosa (+0,3%), calano le donne nelle amministrazioni comunali: -8,2%.

Genova, 43° posto

Prima in classifica per qualità delle amministrazioni locali, 107esima per incidenti stradali. Genova in questo 2025 migliora tre indicatori su sei, ossia Ricchezza e consumi (38° posto, +27 posizioni), Demografia e società (44° posto, +18 posizioni) e Ambiente e servizi (49° posto, +4 posizioni). Scende di poco in Giustizia e sicurezza, dove però è parecchio indietro (98° posto -2 posizioni), in Cultura e tempo libero (12° posto, -8 posizioni) e di più in Affari e lavoro (31esimo posto, -13 posizioni).

Per quanto riguarda l’indice del clima, Genova è 88esima per soleggiamento, con 7,5 ore di sole al giorno, terza per ondate di calore (4,8 sforamenti maggiori di 30° C per tre giorni consecutivi nel periodo 2014-2024) e 93esima per notti tropicali: ben 103,5 le notti che superano la temperatura media di 20° C nel periodo 2014-2024.

A sorpresa Genova sembra essere una città per bambini (16esima), meno per anziani (61esima) e giovani (86esima).

Tutti in ribasso le variazioni percentuali degli indicatori femminili rispetto al 2024: -1,1% l’occupazione, -16,7% le amministrazioni comunali con donne, -0,05% le imprese femminili.

Savona, 65° posto

Performance migliore in Italia a Savona in ambito giustizia: per la quota cause pendenti ultratriennali sul totale: 0,40 contro una media di 10,62. Male invece l’indice di dipendenza anziani, ossia abitanti di 65 anni e più ogni 100 in età attiva: 50 contro la media di 41.

Se si esclude la classifica di Cultura e tempo libero in cui è all’11° posto (+7 posizioni), Savona è nelle retrovie un po’ in tutto anche se in due categorie compie un balzo importante: 56° posto per Ricchezza e consumi (stabile), 66° posto per Affari e lavoro (+28 posizioni), 70° posto per Demografia e società (+22 posizioni), 76° posto per Ambiente e servizi (-5 posizioni) e 91° posto per giustizia e sicurezza (stabile).

Sul clima è prima in classifica per le ondate di calore, aspetto positivo: solo 4,4 sforamenti superiori ai 30° C nel periodo 2014-2024, è 82esima per soleggiamento con 7,5 ore di sole al giorno e 85esima per notti tropicali con 95,7 notti sulla base della media già spiegata sopra.

Come Genova, Savona risulta provincia più adatta ai bambini (30° posto) che a giovani (74° posto) e anziani (74° posto).

Lievi variazioni sulla qualità della vita delle donne: -0,3% l’occupazione femminile, -1,4% le amministrazioni comunali con donne, +0,7% le imprese femminili.

Imperia, 80° posto

Nessun primato in Italia per Imperia, che ha come miglior risultato di quest’anno il quarto posto per numero di ore Cig autorizzate (5 contro una media di 79), mentre è al 106° posto per rischio frana, con 11 persone in aree a pericolosità elevata e molto elevata contro una media di 3.

Anche sulla Cultura e tempo libero, dove di solito le province liguri eccellono, Imperia resta indietro, pur migliorando: 40° posto (+3 posizioni). È il piazzamento migliore, seguito da Affari e Lavoro (64° posto, -24 posizioni) e Demografia e società (74° posto, +17 posizioni). In calo Ricchezza e consumi (84° posto, -7 posizioni), Ambiente e servizi (90° posto, -16 posizioni) e Giustizia e sicurezza (95° posto, -3 posizioni).

A livello climatico va un po’ meglio: quarto posto per le ondate di calore, con 4,9 sforamenti per tre giorni consecutivi negli ultimi dieci anni, 27° posto per il soleggiamento, con 8,3 ore di sole al giorno, mentre sono parecchie le notti tropicali (96,6, 87° posto).

Sugli indici generazionali Imperia è 52esima per la qualità della vita dei bambini, 83esima per quella dei giovani, 92esima per quella degli anziani.

Si registra un +2,2% di occupazione femminile, un -0,1% di imprese femminili e un crollo della rappresentanza nei comuni con un -22,3%.