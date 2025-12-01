Erg, tramite la propria controllata Furukraft AB, ha raggiunto un accordo per la sottoscrizione di un Power Purchase Agreement (Ppa) della durata di 10 anni con Skellefteå Kraft AB, azienda municipale energetica svedese, tra i principali produttori di energia elettrica nel Paese scandinavo.

L’accordo, con validità dal 1° gennaio 2026, prevede la fornitura di tipo pay as produced di circa 150 GWh annui, per un totale di 1,5 TWh, di energia rinnovabile prodotta dal parco eolico Furuby di Erg, situato nel Sud della Svezia. L’impianto ha una capacità installata di 62 MW e una produzione annua di circa 200 GWh/anno, pari a 140 kt di emissioni di CO2 evitata.

Paolo Merli, amministratore delegato di Erg, ha commentato: «Grazie a questo importante accordo con una municipalizzata svedese, Erg rafforza la sua strategia di stabilizzazione dei ricavi e conferma la leadership nel mercato dei Ppa, strumenti fondamentali per la vendita dell’energia in un contesto caratterizzato da elevata volatilità dei prezzi. Questo accordo si aggiunge ai Ppa firmati dal 2021 con primarie controparti e porta a oltre 3,8 TWh la quota annua di energia rinnovabile securizzata dal Gruppo».