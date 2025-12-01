Hanno chiuso in sordina Borse europee, in attesa della riunione della Fed, mentre i nuovi dati macroeconomici Usa mostrano luci e ombre: l’indice sull’attività manifatturiera è in contrazione a novembre ma migliore rispetto alle stime (52,2 punti da 52,5 a ottobre). Milano segna -0,22%, Madrid +0,11%, Parigi -0,32%, Francoforte -1,04%, Londra -0,18%.

Spread Btp/Bund

Spread Btp/Bund a 72 punti (variazione +0,06%, rendimento Btp 10 anni +3,47%, rendimento Bund 10 anni +2,75%).

Piazza Affari

A Milano negativa Mps (-2,87%) con le indagini della procura milanese sulla scalata a Mediobanca. In netto ribasso anche Leonardo (-2,6%) dopo il tonfo Di Airbus a Parigi (-5,5%) a causa dei nuovi problemi ai pannelli dell’A320. -5,5%). In testa al listino principale Tenaris (+1,32%).

Valute

L’euro risale sopra 1,16 dollari (+0,3%), l’euro/yen viaggia a 180,4 (-0,4%) il dollaro/yen a 155,16 (-0,5%). Il Bitcoin scende di oltre il 7% a circa 84.100 dollari, le incertezze dello scenario globale non incoraggiano a puntare sugli asset più speculativi. In rialzo l’oro, con il contratto spot a 4,233 (+0,2%).

Energia

In ribasso il gas naturale, intorno ai 28 euro al megawattora (-1,7%), in rialzo il petrolio dopo che i paesi Opec+ hanno confermato l’aumento della produzione, il Wti viaggia sui 59,3 dollari al barile e il Brent sopra i 63 dollari.