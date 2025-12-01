Giornata di scioperi a Genova: oltre alla manifestazione degli operai dell’ex Ilva è in corso anche la protesta dei lavoratori di Ansaldo Energia contro l’esternalizzazione delle lavorazioni.

“Così come avvenuto venerdì scorso, il secondo camion mandato dalla direzione aziendale per portare in Texas il lavoro (barre statoriche) che possiamo e vogliamo fare a Genova, ha trovato gli operai e gli impiegati di Ansaldo Energia, nuovamente in sciopero – spiegano i rappresentanti Fim e Fiom Aen/Agt in un comunicato -. Questa nostra reazione ha fatto ripartire il camion vuoto e le barre sono ancora nel nostro stabilimento. Reagiremo, in questo modo di fronte ad ogni esternalizzazione e decentramento.