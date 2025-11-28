Il vicepresidente della Regione Liguria con delega all’Agricoltura, Alessandro Piana, ha inaugurato oggi a Ranzo, in provincia di Imperia, i lavori di potenziamento e rifunzionalizzazione della rete di acquedotti potabili, realizzati grazie ai finanziamenti del Psr.

Piana ha ringraziato il sindaco Giancarlo Cacciò, l’amministrazione comunale, i tecnici e tutte le maestranze coinvolte, sottolineando la capacità del Comune di Ranzo di cogliere pienamente le opportunità messe a disposizione dal Programma di Sviluppo Rurale, partecipando con successo a due bandi che portano sul territorio oltre 529mila euro di investimenti pubblici.

Tra gli interventi realizzati: la posa di nuove tubazioni per ridurre le perdite; la realizzazione di pozzetti di controllo dell’impianto; allacciamenti alle utenze private; il rifacimento delle asfaltature nei tratti oggetto di scavo, la realizzazione di condotte di collegamento tra le diverse parti della rete.

«Si tratta di opere fondamentali – ha sottolineato Cacciò – che consentono maggiore continuità del servizio, minori perdite, una gestione più efficiente delle risorse e, soprattutto, più sicurezza e qualità per i cittadini»