Regione Liguria a Brugnato, con il consigliere delegato allo Sviluppo economico Alessio Piana, per presentare le opportunità in arrivo per enti e imprese. All’incontro, tenutosi presso la sala consiliare, alla presenza della senatrice Stefania Pucciarelli, hanno preso parte le amministrazioni di Beverino, Borghetto di Vara, Brugnato, Calice al Cornoviglio, Carro, Carrodano, Maissana, Pignone, Riccò del Golfo, Rocchetta di Vara, Sesta Godano, Varese Ligure e Zignago.

«Proseguono i nostri incontri sul territorio regionale. Oggi a Brugnato abbiamo avuto modo di segnalare ai sindaci e agli imprenditori della Val di Vara le misure regionali attive o prossime all’apertura − commenta il consigliere delegato allo Sviluppo economico Alessio Piana − tra queste, troviamo il bando dedicato all’installazione di impianti di energia da fonte rinnovabile in strutture pubbliche o ad uso pubblico, il bonus ‘una tantum’ per ristorare, con un massimo di 3600 euro, le imprese dell’artigianato e del commercio dei Comuni entro i 5 mila abitanti dai costi di gestione sostenuti nel 2024 e il fondo da 4,6 milioni di euro con cui intendiamo stimolare l’apertura di nuove attività economiche nei comuni fino ai 2.500 abitanti. In quest’ultimo caso – aggiunge Piana – parliamo di importi fino a 300 euro al mese, con cui sosteniamo per cinque anni gli imprenditori che, aprendo un’attività economica, creano un presidio sociale in uno dei 134 piccolissimi comuni liguri».

Le misure citate sono attualmente attive sul portale “Bandi On Line” di Filse, come nel caso del bando rinnovabili e della misura a sostegno delle imprese esistenti in Comuni entro i 5 mila abitanti, o, come nel caso del fondo per le nuove imprese in Comuni entro i 2.500 abitanti, sul sito della Camera di Commercio di Genova.

«A queste iniziative si aggiungeranno presto, a partire dal 10 dicembre, Garanzia Artigianato e Cassa Commercio, strumenti con cui facilitiamo l’accesso al credito delle imprese, accompagnando gli investimenti con contributi a fondo perduto e finanziamenti agevolati. Opportunità − dice Piana − che testimoniano l’azione sistemica messa in campo da Regione Liguria a sostegno dell’entroterra, anche a seguito dell’approvazione della legge regionale 6 del 2025».

