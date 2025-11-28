Chiusura positiva per la Borsa di Milano con il Ftse Mib a +0,32% (43.357 punti), stesso guadagno per l’All-Share (+0,32% a 46.017 punti). Più ampio il guadagno del Ftse Italia Growth a +0,92% (8.438 punti). Nel listino principale guadagni per Stellantis (+1,99%), Brunello Cucinelli (+1,75%) e Moncler (+1,57%). In calo Monte Paschi (-2,12%), Tim (-1,8%) e Buzzi (-1,12%).
Sulla stessa linea le Borse europee, con Francoforte a +0,29% a 23.836,79 punti. Londra riporta un guadagno dello 0,27%, terminando a 9.720,51 punti. Parigi rchiude a +0,29% a 8.122,71 punti. Prosegue in frazionale rialzo la seduta a mezzo servizio di Wall Street, con Il Dow Jones che sale dello 0,66% a 47.742 punti.
Prezzo del petrolio in rialzo con il Wti a 59,53 dollari al barile (+0,78%) e il Brent a 63,41 dollari al barile (+0,11%).
Cambio euro dollaro a 1,15987 (+0,02%), cambio euro yen a 181,1425 (-0,05%).
Lo spread tra Btp decennale italiano è in diminuzione a 72 punti base (-1,56%) il rendimento è a +3,41%.
