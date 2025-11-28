Apertura sulla parità per la Borsa di Milano con il Ftse Mib cauto a +0,04% e 43.235 punti. Nel listino principale guadagnano i titoli del lusso: Brunello Cucinelli (+2,73%) e Moncler (+1,68%), proseguono le vendite su Monte Paschi dopo l’inchiesta sulla scalata a Mediobanca (-1,30%).

Borse europee sulla stessa linea con Parigi a +0,07% (8.105 punti), Francoforte a +0,05% (23.780 punti) e Londra a +0,16% (9.709 punti).

La Borsa di Tokyo chiude l’ultima seduta della settimana in cauto rialzo e sui livelli della vigilia, così come si muovono prudenti le altre principali borse asiatiche, orfane del faro di Wall Street rimasta chiusa ieri per la festività del Ringraziamento. Oggi, il mercato americano sarà aperto solo a mezzo servizio. Intanto, tra gli investitori aumentano le scommesse di un prossimo taglio dei tassi di interesse da parte della Federal Reserve, nella riunione in calendario a dicembre. L’indice giapponese riporta una variazione pari a +0,06% sul Nikkei 225, mentre, al contrario, lieve aumento per Shenzhen, che scambia con lo 0,50%.

Quotazioni del petrolio in leggera salita: il Wti è scambiato a 59,2 dollari al barile (+0,22%). Il Brent è in aumento a 63,48 dollari al barile (+0,22%).

Nei cambi in calo l’euro dollaro a 1,15775 (-0,16%), sulla stessa linea l’euro yen a 181,0195 (-0,12%).

Lo spread tra Btp decennale italiano e corrispondente Bund tedesco è stabile a 73 punti base (+0,04%). Il rendimento è a +3,41%.