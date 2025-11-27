Il Piano città degli immobili pubblici di Imperia è stato firmato oggi dal direttore dell’Agenzia del Demanio, Alessandra dal Verme, e dal sindaco e presidente della Provincia di Imperia, Claudio Scajola. L’accordo si pone nel solco dello sviluppo sostenibile in corso del territorio per valorizzare il patrimonio immobiliare pubblico della città secondo un percorso condiviso con il Comune e la Provincia.

Il Piano città degli immobili pubblici di Imperia vuole rispondere alle esigenze logistiche delle pubbliche amministrazioni e ai bisogni dei cittadini, si fonda sulla lettura delle peculiarità e delle opportunità legate al nuovo porto turistico, alla green line, al parco dell’energia che offrono connessioni, mobilità green, nuovi luoghi di relazioni e di aggregazione sociale. La città punta al potenziamento dei servizi culturali e turistici legati al porto e alla filiera del mare, a offrire servizi amministrativi, poli ricreativi, educativi e sociali, a destinare alcuni beni pubblici alla nuova dimensione dell’abitare.

“La città è proiettata verso una visione innovativa di rigenerazione urbana che unisce storia, cultura, natura e sport per attrarre gli stakeholder e generare valore economico, sociale e culturale. Grazie alla collaborazione istituzionale, immobili pubblici dismessi o mal utilizzati diventano spazi funzionali, accessibili e vivi. Luoghi capaci di accogliere i cittadini e rafforzare il senso di appartenenza”, scrive l’Agenzia del Demanio.

«Il Piano città degli immobili pubblici dà valore allo sviluppo in corso della Città di Imperia con una molteplicità di interventi e investimenti tesi a valorizzare la posizione naturale, una terra che si estende dagli uliveti al mare tra borghi storici, e il porto turistico – ha dichiarato Alessandra dal Verme, direttore dell’Agenzia del Demanio -. Sostenibilità, qualità dell’ambiente urbano e attrattività della Città sono gli obiettivi degli interventi sul patrimonio immobiliare pubblico, visto in chiave socio culturale e come risposta alle esigenze del territorio»

«Questa firma racconta una Imperia che guarda al futuro con sempre maggior fiducia – ha sottolineato il sindaco e presidente della Provincia di Imperia, Claudio Scajola -. È motivo d’orgoglio essere il primo Comune in Liguria ad aderire a questo progetto, segno di una città che ha dimostrato negli ultimi anni di saper rigenerare, innovare e valorizzare i propri spazi pubblici. Grazie alla collaborazione tra Stato e istituzioni locali, in questo caso con l’ottima regia dell’Agenzia del Demanio, Imperia è diventata un vero e proprio laboratorio di buone pratiche, capace di trasformare il patrimonio pubblico in opportunità concrete di sviluppo e crescita per il territorio».

Il Piano città degli immobili pubblici di Imperia

Il Piano città individua un primo portafoglio composto da 11 beni – 6 dello Stato, 2 della Provincia e 3 del Comune – al quale potranno aggiungersi altri immobili da valorizzare, anche con il coinvolgimento di ulteriori Enti e Istituzioni.

Per dare immediata attuazione al Piano città, subito dopo la sottoscrizione dell’accordo, l’Agenzia del Demanio ha formalizzato il trasferimento al Comune del capannone situato all’interno del Centro Sportivo di Borgo Prino, grazie al federalismo demaniale. Si tratta di un fabbricato recentemente dismesso dalla Prefettura che il Comune valorizzerà come nuovo polo sportivo.

Immobili in gestione all’Agenzia del Demanio:

Ex caserma Crespi, Via G. Strato

Deposito Franco, via Scarincio n. 4

Ufficio delle Dogane, Calata Anselmi

Capannone all’interno dell’impianto sportivo denominato Borgo Prino

Parco Robinson

Fabbricato Motorizzazione Civile.

Immobili di proprietà della Provincia di Imperia:

Immobile detto Stecca, Lungomare Amerigo Vespucci

Ex Immobile Igiene, via Nizza n. 2.

Immobili di proprietà del Comune di Imperia: