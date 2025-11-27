La fiera di natale in piazza della Vittoria a Genova, con banchi dedicati alle merci varie e ai tradizionali prodotti delle festività, inaugura sabato 29 novembre – con apertura anticipata, su richiesta delle associazioni di categoria – e resta aperta fino a mercoledì 24 dicembre.

«La fiera di natale contribuisce a creare un clima di festa e a sostenere il commercio tradizionale della nostra città» commenta l’assessora al Commercio e alle Tradizioni Tiziana Beghin».

Appuntamento fisso del periodo natalizio, e inserita nel calendario degli eventi cittadini su area pubblica di Comune di Genova e Regione, la fiera di natale è nata per valorizzare l’offerta mercantile e culturale del territorio e si conferma come punto di riferimento per i cittadini genovesi e liguri, favorendo la sinergia tra turismo e sviluppo commerciale e sostenendo il commercio su area pubblica.