Sabato 29 novembre torna la raccolta alimentare organizzata da Croce Rossa Italiana – Comitato della Spezia presso il centro commerciale Le Terrazze. I volontari saranno presenti all’ingresso dell’Ipermercato per raccogliere beni di prima necessità che i visitatori doneranno, destinati alle famiglie in difficoltà che vengono seguite e sostenute sul nostro territorio. I prodotti necessità sono alimenti di facile conservazione come: pasta, zucchero, tonno, legumi, pelati, latte, olio, farina e biscotti, oltre a prodotti per l’infanzia particolarmente richiesti (omogeneizzati, pannolini e latte in polvere) e per l’igiene personale e della casa. Un aiuto concreto per poter garantire continuità al servizio di sostegno alimentare che ogni mese raggiunge decine di nuclei familiari.

Le raccolte rafforzano il legame tra il comitato Croce Rossa Italiana della Spezia ed il centro commerciale Le Terrazze che anche questo dicembre rivolgerà una attenzione particolare ai più piccoli, con la storica raccolta dei giocattoli usati ma con una nuova modalità.

Quest’anno i volontari della Croce Rossa saranno presenti nella galleria al piano 0 e raccoglieranno personalmente i giocattoli usati in buone condizioni o nuovi che i visitatori doneranno, regalando una seconda vita a quei giochi inutilizzati e soprattutto un sorriso a chi lo aspetta.

I volontari della Croce Rossa Italiana, vi aspettano tutti i sabati e domeniche e lunedì 8 dicembre durante l’orario di apertura del Centro Commerciale.

«Una collaborazione di cui andiamo orgogliosi è quella a supporto delle iniziative della Croce Rossa di cui riconosciamo il forte e costante impegno a favore dei più vulnerabili – sottolinea il Direttore de Le Terrazze, Giuseppe Muni – Essere parte del territorio è una nostra priorità, consapevoli che un piccolo gesto di condivisione può significare molto per ogni persona, specialmente per i più piccoli».

«Ringraziamo Le Terrazze per una collaborazione che si rinnova ogni anno e che ci permette di essere ancora più vicini alle famiglie in difficoltà economica che seguiamo nel nostro centro di via Parma – commenta il presidente della Croce Rossa della Spezia Luigi De Angelis – La raccolta alimentare e quella dei giocattoli sono iniziative che coinvolgono tanti cittadini e volontari, capaci di trasformare un semplice gesto in un aiuto concreto e immediato. Grazie al contributo di tutti possiamo garantire continuità ai nostri servizi sul territorio e donare un momento di serenità, soprattutto ai più piccoli, durante il periodo natalizio».