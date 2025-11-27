Ad Alassio nasce il primo gelato artigianale pensato per i cani e realizzato con il brodo di carne. L’idea è della gelateria Perlecó che ama sperimentare con gusti originali (un’altra creazione è il gelato all’aglio nero di Vessalico) e che è già stata segnalata con i “2 coni” dal Gambero Rosso.

La presentazione del particolare gelato si terrà nella gelateria Perlecò, sulla passeggiata Grollero di Alassio, sabato 6 dicembre dalle ore 14:00.

L’evento sarà realizzato in collaborazione con Alassio Pet Lover e la sua “Camminata a sei zampe”, per un pomeriggio all’insegna del divertimento e della convivialità.

“Per la prima volta un gelato artigianale al brodo di carne viene creato per gli amici cani. Non si tratta di un gelato qualsiasi, ma di un’innovativa delizia artigianale, pensata appositamente per garantire la salute e il benessere dei cani, senza latte e con pochissimi zuccheri. Ogni ‘lappata’ è pensata per essere gustosa e sicura, permettendo agli amici pelosi di condividere con tutti un momento goloso senza rischi per la loro salute”, spiegano gli ideatori del gelato.