Annuncia la propria partecipazione al consorzio europeo selezionato dalla direzione generale per la Mobilità e i Trasporti (Dg Move) della Commissione europea per la realizzazione del progetto Divine (Digitalisation Vision Inland Navigation Europe). In riconoscimento del suo contributo strategico, Circle beneficerà di un contributo pari a 157.500 euro.

L’iniziativa promuove la digitalizzazione del trasporto fluviale (Iwt) nell’ambito del Green Deal europeo, guidando la trasformazione del settore verso maggiore efficienza e sostenibilità. Attraverso Divine, i partner svilupperanno una roadmap concreta e operativa per accompagnare la transizione digitale del trasporto fluviale in tutti i bacini navigabili dell’Ue entro il 2035, gettando le basi per un ecosistema logistico moderno, connesso e a basse emissioni.

Il progetto Divine mira a elaborare un piano di implementazione a livello di settore per la digitalizzazione e l’automazione della navigazione interna, con l’obiettivo di favorire il coinvolgimento attivo degli stakeholder in tutta Europa tramite consultazioni strutturate e dialogo collaborativo. Parallelamente, garantirà un’ampia diffusione dei risultati grazie a una strategia di comunicazione integrata che prevede la realizzazione di un sito web dedicato, newsletter, campagne sui social media e eventi di settore.

Il consorzio è guidato dalla European Iwt Platform, insieme a Ecorys, Danube Commission, Eicb, viadonau e Circle Group.

All’interno del progetto, Circle metterà a disposizione la propria esperienza nell’innovazione della supply chain digitale e coordinerà tutte le attività di comunicazione e outreach, curando il piano di comunicazione Divine, la presenza digitale del progetto e la diffusione efficace dei risultati a tutti gli stakeholder europei.

Alexio Picco, managing director di Circle Group, ha dichiarato: «Siamo orgogliosi di contribuire con la nostra esperienza in digitalizzazione e comunicazione a questa importante iniziativa europea. Divine rappresenta un passo significativo verso il futuro del trasporto fluviale, e per Circle costituisce sia un riconoscimento del nostro impegno verso una logistica più intelligente e sostenibile, in linea con il nostro piano strategico “Connect 4 Agile Growth”, sia un’opportunità per rafforzare ulteriormente le nostre partnership europee, valorizzando l’esperienza maturata negli ultimi anni».