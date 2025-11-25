La Spezia, dal 1 al 14 dicembre 2025 alla Spezia Acam Ambiente effettuerà una campagna di sensibilizzazione dedicata ai Centri di Raccolta dei rifiuti, con l’obiettivo di promuoverne l’utilizzo e migliorare la qualità della raccolta differenziata.
L’iniziativa, realizzata grazie anche a un finanziamento regionale, prevede attività e forniture per la promozione all’utilizzo e al corretto conferimento dei rifiuti ai Centri di Raccolta.
Inoltre, durante il periodo della campagna, coloro che effettueranno un conferimento presso i Centri di Raccolta riceveranno un omaggio (iniziativa valida dal 1 al 14 dicembre 2025, fino a esaurimento scorte), come segno di ringraziamento per la collaborazione e l’impegno verso una gestione sostenibile dei rifiuti.
L’uso corretto dei Centri di Raccolta rappresenta un tassello fondamentale per migliorare la qualità della raccolta differenziata, evitando errori di conferimento e garantendo un recupero più efficace dei materiali. Un rifiuto conferito nel posto giusto diventa una risorsa preziosa, riducendo sprechi e impatti ambientali.
La campagna rientra tra le iniziative di sensibilizzazione sostenute dalla Provincia La Spezia, da sempre impegnata nella promozione di pratiche sostenibili e nella valorizzazione del ciclo integrato dei rifiuti.
Attraverso il coinvolgimento dei Comuni e grazie a una comunicazione diffusa, Acam Ambiente punta a incrementare l’utilizzo dei Centri di Raccolta e a migliorare la qualità della raccolta differenziata su tutto il territorio provinciale.
Per maggiori informazioni su sedi, orari e modalità di accesso ai Centri di Raccolta, è possibile consultare il sito www.acamambiente.it o contattare il servizio clienti.
