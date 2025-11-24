È morto all’ospedale San Martino di Genova Maurizio Tossini, 68 anni, imprenditore che insieme al fratello ha fondato l’omonimo marchio di panificazione e ha reso celebre la focaccia di Recco in tutto il mondo.

I funerali di Maurizio Tossini si svolgeranno oggi, lunedì 24 novembre nella sua Recco, nella chiesa di San Giovanni Battista alle ore 15.30.

Tra i messaggi di cordoglio anche quelli dei rappresentanti di Regione Liguria. «Con la morte di Maurizio Tossini perdiamo un imprenditore capace e lungimirante, un interprete autentico della tradizione ligure e un punto di riferimento per tutti. La sua capacità di innovare restando fedele alle radici del territorio rappresenta un esempio per molti giovani e per le imprese della nostra regione. Con il suo lavoro ha trasformato nel tempo la bottega di famiglia in un’impresa riconosciuta a livello nazionale e internazionale, contribuendo in modo decisivo alla valorizzazione, alla promozione e alla diffusione della focaccia di Recco e delle eccellenze liguri nel mondo. Siamo vicini alla famiglia, ai collaboratori e a tutti coloro che hanno condiviso con lui un percorso imprenditoriale importante». Lo hanno detto l’assessore al turismo Luca Lombardi e il consigliere delegato allo sviluppo economico Alessio Piana.